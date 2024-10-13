كيف أتقدم على تمويل سداد المديونية من بنك الراجحي؟ سدد مديونيتك مع الراجحي بدون كفيل

يعد بنك الراجحي واحدًا من أبرز المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم مجموعة متنوعة من التمويلات التي تلبي احتياجات شريحة واسعة من العملاء ومن بين هذه الخيارات، يبرز تمويل سداد المديونية كخيار مثالي للعديد من المواطنين الذين يسعون لتخفيف أعباء ديونهم، ويتيح هذا التمويل للعملاء سداد المديونيات المستحقة لبنوك محلية أخرى من خلال عقد جديد، مما يوفر لهم فرصة لإعادة تنظيم أوضاعهم المالية وفي هذا المقال، سنتناول شروط الحصول على تمويل سداد المديونية من بنك الراجحي، وكيفية الاستفادة منه، بالإضافة إلى الخطوات اللازمة لإتمام العملية بسلاسة.

شروط الحصول على تمويل سداد المديونية من بنك الراجحي

يبحث الكثير من الأفراد عن شروط الحصول على تمويل سداد المديونية من بنك الراجحي، والتي تشمل مجموعة من المعايير الهامة وإليكم أبرز هذه الشروط:

يسمح بالتقديم للتمويل للمواطنين السعوديين والمقيمين من جنسيات أخرى، بالإضافة إلى المتقاعدين.

يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب 4,000 ريال سعودي للمواطنين و5,000 ريال سعودي للمقيمين.

يشترط أن يكون عمر المتقدمين 18 عامًا على الأقل، بينما يجب ألا يقل عمر المتقدمين من الجنسيات الأخرى عن 23 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم موظفًا في إحدى الجهات المعتمدة من مصرف الراجحي.

يجب ألا يتجاوز عمر الموظفين 70 عامًا، بينما يُشترط ألا يزيد عمر المتقاعدين عن 75 عامًا.

يتعين على المتقدم تقديم كافة المستندات المطلوبة، مثل بطاقة الهوية والنموذج الخاص بطلب التمويل.

طريقة التقديم على تمويل سداد المديونية من بنك الراجحي

للحصول على تمويل سداد المديونية من بنك الراجحي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع بنك الراجحي. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. حدد خيار “التمويل الشخصي لسداد المديونية”. أدخل جميع البيانات اللازمة في النموذج المقدم. اضغط على زر “تقديم” وانتظر الرد من المصرف.

بهذه الخطوات، يمكنك بسهولة التقديم للحصول على تمويل سداد المديونية والاستفادة من هذه الخدمة المالية المميزة.