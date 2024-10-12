وحش هونر الجديد 🆕 🔥.. مواصفات وسعر HONOR X7b.. بإمكانيات جبارة وبطارية تعيش معاك

مواصفات هاتف HONOR X7b، من الهواتف الرائدة التي أصدرتها مؤخرا شركة هونر بتصميم شيك ومواصفات مقبولة حيث يتميز الهاتف بالمعالج القوي ثماني النواة وذاكرة التخزين العالية التي تصل إلى 256 جيجابايت هذا بالإضافة إلى سعة البطارية الكبيرة التي تصل الي 6000 أمبير والشحن السريع بقوة 35 وات، وذلك مع كاميرا خلفية عالية الدقة تصل إلى 108 ميجا بكسل فما هي مواصفات هاتف HONOR X7b سعره هذا ما سنجيب عليه معا في السطور القادمة فتابعونا.

مواصفات هاتف HONOR X7b

تفوقت هونر مرة أخري علي نفسها من خلال إصدار أحدث هاتف لها والذي جاء بمواصفات أكثر من رائعة حيث جاءت مواصفات هاتف HONOR X7b على النحو التالي:

الشاشة : الشاشة تأتي بثقب في المنتصف فهي من نوع IPS LCD وتأتي بمساحة 6.8 إنش.

: الشاشة تأتي بثقب في المنتصف فهي من نوع IPS LCD وتأتي بمساحة 6.8 إنش. المعالج : المعالج يأتي من شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 680 4G فهو ثماني النواة مع معالج رسومي من نوع Adreno 610..

: المعالج يأتي من شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 680 4G فهو ثماني النواة مع معالج رسومي من نوع Adreno 610.. الذاكرة : يتواجد أكثر من أصدار الهاتف فالأول والثاني بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6،8 جيجا بايت، أما بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6،8 جيجا بايت.

: يتواجد أكثر من أصدار الهاتف فالأول والثاني بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6،8 جيجا بايت، أما بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6،8 جيجا بايت. الكاميرا : تصل دقة الكاميرا الأمامية الي 108 ميجا بكسل، أما عن الكاميرا الخلفية ثلاثية تصل دقتها إلى 108 ميجا بكسل، الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل

: تصل دقة الكاميرا الأمامية الي 108 ميجا بكسل، أما عن الكاميرا الخلفية ثلاثية تصل دقتها إلى 108 ميجا بكسل، الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل شبكات الاتصال : يدعم شبكات الاتصال من الجيل الثاني وحتي الجيل الرابع 4G.

: يدعم شبكات الاتصال من الجيل الثاني وحتي الجيل الرابع 4G. الألوان : يتواجد بثلاث ألوان وهنا الأخضر، الأسود، الفضي.

: يتواجد بثلاث ألوان وهنا الأخضر، الأسود، الفضي. البطارية : تصل الساعة الى 6000 أمبير مع دعم خاصية الشحن السريع بقوة 35 واط.

: تصل الساعة الى 6000 أمبير مع دعم خاصية الشحن السريع بقوة 35 واط. نظام التشغيل: نظام التشغيل هو اندرويد 13 مع واجهة مستخدم MagicOS 7.2.

سعر هاتف HONOR X7b

يأتي هاتف هونر بسعر مناسب بالنسبة للإمكانيات التي جاء بها حيث يأتي سعره في الدول العربية على النحو التالي: