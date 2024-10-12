مين أكل الإندومي..ضبط تردد قناة كراميش على نايل سات وعرب سات لمشاهدة أحلى الأغاني

تعتبر قناة كراميش واحدة من أبرز القنوات العربية المتخصصة في تقديم محتوى موجه للأطفال، حيث تحرص على تقديم برامج تناسب جميع الأعمار وتتميز القناة بتقديم أناشيد وأغاني تعليمية تساهم في تعزيز القيم والسلوكيات الجيدة لدى الأطفال ومع تزايد البحث عن تردد قناة كراميش الجديدة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، سنقوم في هذا المقال باستعراض الترددات الخاصة بها، مما يمكّن الأسر من تحميل القناة والاستمتاع بمشاهدة محتوى هادف وممتع لأطفالهم.

تردد قناة كراميش على نايل سات وعرب سات

تردد قناة كراميش على نايل سات

لإضافة قناة كراميش الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، يمكنك استخدام التردد التالي:

التردد: 11430

نوع القمر: نايل سات

معدل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معدل الترميز: 27500

الجودة: عالية HD

تردد قناة كراميش على عرب سات

أما بالنسبة لتردد قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات، فهو كالتالي:

التردد: 11390

نوع القمر: عرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معدل الاستقطاب: عمودي

الجودة: عالية HD

خطوات استقبال القناة على التلفزيون

لكي تتمكن من استقبال قناة كراميش على جميع الأقمار الصناعية، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

من خلال جهاز الريموت كنترول، اضغط على أيقونة قائمة الإعدادات. ابحث عن خيار التثبيت اليدوي. قم بإدخال تردد القناة المحدد، واختر القمر الصناعي المناسب. اضغط على زر البحث عن القناة. بعد تحميل القناة بنجاح، اضغط على أيقونة الحفظ لإضافتها إلى قائمة القنوات.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة محتوى قناة كراميش، الذي يهدف إلى إسعاد الأطفال وتقديم برامج تعليمية وترفيهية تناسبهم.