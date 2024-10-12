حلو وسناك لذيذ لكل الأوقات ..طريقة عمل بسكويت جوز الهند بمكونات سهلة وإقتصادية وطعمها خيال

يعتبر بسكويت جوز الهند من ألذ الحلويات التي تتميز بنكهتها الرائعة وقيمتها الغذائية العالية، وجوز الهند معروف بفوائده الصحية المتعددة، حيث يساهم في تقوية الذاكرة وتحسين وظائف المخ، ويعمل على حماية القلب وتعزيز المناعة، إضافةً إلى ذلك، يعتبر جوز الهند من العناصر التي قد تُقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض، بما في ذلك السرطان لذلك، تحرص الأمهات على تحضيره في المنزل بشكل متكرر للاستفادة من فوائده الصحية وفي هذا المقال، سنستعرض لكم طريقة بسيطة وسهلة لإعداد بسكويت جوز الهند في المنزل، لتتمكنوا من تقديمه كوجبة خفيف لذيذة ومغذية.

خطوات إعداد بسكويت جوز الهند

يتميز بسكويت جوز الهند بسهولة تحضيره في المنزل، حيث تتوفر مكوناته في معظم المطابخ وإليكم المقادير اللازمة:

1 كيلو دقيق

ربع كيلو زبدة

ربع كيلو زبدة

ربع كيلو زبدة 4 بيضات

نصف كوب جوز هند ناعم

ربع كيلو سكر بودرة

ربع كوب زيت

ربع كوب لبن

كيس باكينج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

ربع ملعقة صغيرة رائحة جوز هند

خطوات التحضير

لتحضير بسكويت جوز الهند، اتبع الخطوات التالية: