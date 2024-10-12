حلو وسناك لذيذ لكل الأوقات ..طريقة عمل بسكويت جوز الهند بمكونات سهلة وإقتصادية وطعمها خيال

يعتبر بسكويت جوز الهند من ألذ الحلويات التي تتميز بنكهتها الرائعة وقيمتها الغذائية العالية، وجوز الهند معروف بفوائده الصحية المتعددة، حيث يساهم في تقوية الذاكرة وتحسين وظائف المخ، ويعمل على حماية القلب وتعزيز المناعة، إضافةً إلى ذلك، يعتبر جوز الهند من العناصر التي قد تُقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض، بما في ذلك السرطان لذلك، تحرص الأمهات على تحضيره في المنزل بشكل متكرر للاستفادة من فوائده الصحية وفي هذا المقال، سنستعرض لكم طريقة بسيطة وسهلة لإعداد بسكويت جوز الهند في المنزل، لتتمكنوا من تقديمه كوجبة خفيف لذيذة ومغذية.
خطوات إعداد بسكويت جوز الهند
يتميز بسكويت جوز الهند بسهولة تحضيره في المنزل، حيث تتوفر مكوناته في معظم المطابخ وإليكم المقادير اللازمة:
- 1 كيلو دقيق
- ربع كيلو زبدة
ربع كيلو زبدة
- 4 بيضات
- نصف كوب جوز هند ناعم
- ربع كيلو سكر بودرة
- ربع كوب زيت
- ربع كوب لبن
- كيس باكينج بودر
- ملعقة صغيرة فانيليا
- ربع ملعقة صغيرة رائحة جوز هند
خطوات التحضير
لتحضير بسكويت جوز الهند، اتبع الخطوات التالية:
- ضع الزبدة في وعاء عميق، ثم اخفقها جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي حتى يفتح لونها وتصبح ذات قوام كريمي.
- أضف السكر البودرة إلى خليط الزبدة، واستمر في الخفق حتى يذوب السكر تمامًا وينعم الخليط.
- أضف البيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق المستمر حتى يختفي أثر كل بيضة. ثم أضف الفانيليا، واخلط جيدًا، وأخيرًا أضف الحليب ورائحة جوز الهند، واخلط مرة أخرى حتى يتجانس الخليط.
- في وعاء منفصل، قم بنخل الدقيق مع الباكينج بودر، ثم أضف إليهم جوز الهند الناعم وقلّب المكونات جيدًا.
- أضف خليط الدقيق إلى خليط الزبدة والسكر، وابدأ في تقليب المكونات معًا حتى يختفي أثر الدقيق وتتشكل عجينة متماسكة.
- أضف الزيت إلى العجينة، وعجنها بلطف حتى تصبح ناعمة وسهلة التشكيل وغير قابلة للتشقق.
- غطِّ العجينة واتركها جانبًا لمدة 10 دقائق حتى ترتاح، ثم ابدأ في تشكيلها عن طريق تقسيمها إلى أجزاء مناسبة لماكينة البسكويت أو قمع السيلكون.
- ادهن صواني الفرن بالزيت، ثم شكل البسكويت فيها مع ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.
- ضع الصواني في فرن محمى على درجة حرارة 180 مئوية، واتركها لمدة 15 دقيقة حتى يأخذ البسكويت اللون الذهبي من الجوانب.
- أخرج الصواني واتركها جانبًا حتى يبرد البسكويت، ثم قدّمها واستمتع بها.