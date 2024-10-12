ضحك أطفالك مع القط والفار، تردد قناة توم وجيري على قمر النايل سات والعرب سات شاهد أجدد برامج الكرتون 2024، تعتبر قناة توم وجيري واحدة من أبرز القنوات الفضائية، وتمتلك قاعدة كبيرة من المشاهدين بفضل تقديمها مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية الكوميدية التي تجذب انتباه الأطفال، حيث تروي مغامرات “توم القط” في محاولاته المستمرة للإمساك بـ “جيري الفأر”، لذلك، تبحث العديد من الأمهات عن تردد القناة، وسنتعرف في هذا التقرير على أحدث تردداتها على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات.
تردد قناة توم وجيري على قمر النايل سات والعرب سات 2024
ضحك أطفالك مع القط والفار، تردد قناة توم وجيري على قمر النايل سات والعرب سات شاهد أجدد برامج الكرتون 2024تردد قناة توم وجيري الجديد حققت قناة توم وجيري شهرة واسعة منذ تأسيسها في منتصف القرن العشرين، حيث تتميز بتقديم محتوى كوميدي يجمع بين الرسوم المتحركة والمرح بجودة عالية. لضبط تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، يمكنك استخدام المعلومات التالية:
- القمر الصناعي: نايل سات
- تردد القناة: 11354
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
تردد قناة توم وجيري على العرب سات
تردد قناة توم وجيري على عرب سات 2024 يمكنك ضبط تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد التالي:
- تردد القناة: 11355
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معدل تصحيح الخطأ: 5/6
خطوات وطريقة ضبط ترددات قناة توم وجيري
تعرفتم معنا فيما سبق على ضحك أطفالك مع القط والفار، تردد قناة توم وجيري على قمر النايل سات والعرب سات شاهد أجدد برامج الكرتون 2024، ننتقل الآن بكم إلى خطوات ضبط ترددات قناة توم وجيري، كيفية ضبط تردد قناة توم وجيري يمكن للأمهات ضبط تردد القناة باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى القائمة الرئيسية باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- النقر على أيقونة البحث اليدوي.
- اختيار القمر الصناعي (عرب سات أو نايل سات).
- إدخال بيانات القناة: التردد، معدل الترميز، معامل الاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ.
- الضغط على زر البحث ثم تحميل القناة.
- وأخيرًا، الضغط على زر حفظ القناة على التلفاز.