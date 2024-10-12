ضحك أطفالك مع القط والفار، تردد قناة توم وجيري على قمر النايل سات والعرب سات شاهد أجدد برامج الكرتون 2024، تعتبر قناة توم وجيري واحدة من أبرز القنوات الفضائية، وتمتلك قاعدة كبيرة من المشاهدين بفضل تقديمها مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية الكوميدية التي تجذب انتباه الأطفال، حيث تروي مغامرات “توم القط” في محاولاته المستمرة للإمساك بـ “جيري الفأر”، لذلك، تبحث العديد من الأمهات عن تردد القناة، وسنتعرف في هذا التقرير على أحدث تردداتها على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات.

تردد قناة توم وجيري على قمر النايل سات والعرب سات 2024

ضحك أطفالك مع القط والفار، تردد قناة توم وجيري على قمر النايل سات والعرب سات شاهد أجدد برامج الكرتون 2024تردد قناة توم وجيري الجديد حققت قناة توم وجيري شهرة واسعة منذ تأسيسها في منتصف القرن العشرين، حيث تتميز بتقديم محتوى كوميدي يجمع بين الرسوم المتحركة والمرح بجودة عالية. لضبط تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، يمكنك استخدام المعلومات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11354

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة توم وجيري على العرب سات

تردد قناة توم وجيري على عرب سات 2024 يمكنك ضبط تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد التالي:

تردد القناة: 11355

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6



خطوات وطريقة ضبط ترددات قناة توم وجيري

تعرفتم معنا فيما سبق على ضحك أطفالك مع القط والفار، تردد قناة توم وجيري على قمر النايل سات والعرب سات شاهد أجدد برامج الكرتون 2024، ننتقل الآن بكم إلى خطوات ضبط ترددات قناة توم وجيري، كيفية ضبط تردد قناة توم وجيري يمكن للأمهات ضبط تردد القناة باتباع الخطوات التالية: