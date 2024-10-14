رجعي قدمك زي الأطفال.. وصفة سحرية لإزالة الجلد الميت من القدمين دون أي كريم ومن أول مرة

من اكثر الأعضاء التي تتعرض للجفاف بسبب وجود غدد دهنية ولأنها تتعرض دائما للاحتكاك والضغط، يسبب هذا الجفاف تكوين طبقة من الجلد الميت يجب إزالتها بانتظام وذلك من اجل الحصول علي قدمين ناعمه، لذا سنوضح لكم من خلال هذا الموضوع وصفات طبيعية يمكن تحضيرها في المنزل وسوف تحصل علي قدمين بمظهر جمالي وحيوي في السطور القادمة.

وصفات طبيعية لإزاله الجلد الميت من القدمين

من اجل الحصول علي قدمين ناعمتين مثل الحرير يجب اتباع تلك الخطوات التالية:

أولا: إحضار وعاء به ماء ساخن لدرجة الحرارة التي تتحملها القدم.

ثانيا: يجب إضافة ملعقتين كبيرتين من كربونات.

ثالثا: قم بوضع القدمين في هذه المياه لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

رابعا: قم باستخدام الحجر الطبي الخاص بالقدم، يجب تبريد القدم به سيتم إزالة جميع الجلد الميت المكون علي الرجل.

أخيرا: يجب وضع أي كريم مرطب علي القدم، سوف تنبهر من هذه النتيجة.

مكونات مقشر دقيق الشوفان

في البداية: قم بخلط ملعقتين كبيرتين من الشوفات، ثم أضع به ملعقتين من ماء الورد، يجب تقليب هذه المكونات حتي تحصل علي عجينه مثل الكريم.

قم بدهان القدمين من هذا الكريم لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.يجب استخدام المبرد الخاص بالقدمين من اجل إزالة الجلد الميت.

عدة نصائح لتجنب تكوين جلد ميت علي القدمين