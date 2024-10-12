تردد قناة عمو يزيد Amou Yazid TV 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات التحديث الأخير

تردد قناة عمو يزيد من الترددات التي يزيد البحث عنها في الفترة الحالية بالتزامن مع تحديث ترددها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث تعتبر قناة عمو يزيد من القنوات المميزة والخاصة بالأطفال والتي تقدم باقة من البرامج والأفلام الكرتونية المختلفة، وهي قناة أصولها جزائرية واشتهرت بشكل كبير في العالم العربي وأصبح لها جمهور عريق من الأطفال في فترة قصيرة للغاية، ومن أجل الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة بشكل أفضل وصورة أوضح عليكم استقبال القناة بالتردد الجديد، وخلال السطور التالية نوافيكم كافة التفاصيل التي تتعلق بالتردد الجديد لقناة Amou Yazid TV.

نزل تردد قناة عمو يزيد نايل سات 2024

خلال الفترة الاخيرة تعرضت قناة عمو يزيد لعطل وخلل مفاجئ، وهذا تسبب في توقف بث القناة في الفترة الحالية وتعمل القناة على حل المشكلة في أقرب وقت خلال الساعات القليلة المقبلة، ويتم استقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10922.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

استقبل تردد قناة عمو يزيد على عرب سات 2024

يوجد تردد أخر لقناة الاطفال الأولى في الوطن العربي عمو يزيد على القمر الصناعي عرب سات، وجاء على النحو التالي:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 10923.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

مميزات قناة عمو يزيد

تتميز القناة بمحتواها الترفيهي والتعليمي للأطفال في الفئات العمرية المختلفة.