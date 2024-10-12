“أدخل شوف اسمك من هنا” الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى عبر الموقع الرسمي لوكالة عدل

يتزايد البحث بكثرة حالياً عن رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى في الجزائر، حيث يعتبر برنامج سكنات عدل 3 من أهم المبادرات الأساسية المقدمة من قبل وزارة الإسكان والعمران، فالبرنامج يوفر الوحدات السكنية بأسعار مناسبة للمواطنين، وقدم عدد كبير من المواطنين في الجزائر في المرحلة الأولى من البرنامج وينتظرون على أحر من الجمر أسماء المقبولين في المرحلة الأولى، وفي هذه المقالة سوف نوافيكم تفاصيل الاستعلام عن المقبولين والشروط الخاصة بالقبول.

أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى

أعلنت وزارة السكن والعمران في الجزائر عن سهولة الاستعلام عن المقبولين في المرحلة الأولى من برنامج سكنات عدل 3 وهذا يتمثل في الخطوات التالية:

التوجه المباشر إلي وكالة عدل الجزائرية.

اختيار أيقونة الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكن عدل 3.

تحديد المرحلة الأولى 2024.

إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

الضغط على كلمة استعلام.

ستظهر قائمة بها أسماء المقبولين.

شروط الاستفادة من سكنات عدل 3

حددت وزارة العمران والسكن عن عدد من الشروط التي يجب على المواطنين الراغبين الحصول على سكنات عدل 3 توافرها، والشروط جاءت على النحو التالي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم جزائري الجنسية.

لابد أن يكون مقيم بشكل دائم في الجزائر.

ينبغي أن يكون عمر المتقدم بين 19 و70 عام.

لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 24 ألف دينار.

لا يسمح لمن تخطى راتبه الشهري 118 ألف دينار التقديم في البرنامج.

موعد الإعلان عن نتائج سكنات عدل 3

حالياً يترقب الجميع من المواطنين المتقدمين في برنامج سكنات عدل 3 الإعلان عن المقبولين في المرحلة الأولى، وكشف الوزارة أن النتائج ستعلن بعد انتهاء الانتخابات على الفور، وأن السبب وراء تأخر الإعلان عن النتائج بسبب أعمال الفرز والمراجعة التامة للطلبات المقدمة.