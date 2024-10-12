كشف أسماء المقبولين في التعيينات لمحافظة البصرة 2024 خطوات الاستعلام عبر basra.gov.iq وأهم شروط التقديم على القرعة

أسماء المقبولين في التعيينات لمحافظة البصرة 2024، اعلنت وزارة التربية العراقية اعلان اسماء المقبولين في تعينات محافظة البصرة بالعراق وبعض العقود التي تتضمن تعيينات داخل الوزارة، والتي بلغت 50 ألف عقد، إضافة إلى أن هذه القوائم شملت عدداً كبيراً من المحافظات العراقية، أبرزها ميسان والرصافة والكرخ والبصرة ومحافظات أخرى، وهناك بعض المحافظات التي ستصدر خلال الفترة المقبلة، ليتمكن الجميع من التعرف عليها.

أسماء المقبولين في التعيينات لمحافظة البصرة 2024

هناك مجموعة من الخطوات التي تؤهلك للاستعلام عن تعيينات وزارة التربية العراقية، وفق الآتي:-

التوجه إلى موقع وزارة التربية.

ثم اختيار خدمة الاستعلام عن تعيينات الوزارة.

إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الصحيح في خانة الدخول.

اختيار المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم.

بعد ذلك الضغط على زر “بحث”.

لتتمكن من معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالتعيينات داخل دولة العراق.

شروط القبول في تعيينات وزارة التربية

حتى يتم قبولك في الدفعات الجديدة من التعيينات يجب توفر بعض الشروط ومنها ما يلي:-

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون مقيماً بشكل دائم في دولة العراق.

أن تكون المديرية التي ينتمي إليها بحاجة إلى تعيينات جديدة.

أن يكون حاصلاً على مؤهل أعلى حتى يتم قبوله في التعيينات.

أن يكون لديه خبرة كافية في العملية التربوية.

أن يرفق كافة الوثائق التي تؤهله للتقدم لتعيينات الوزارة.