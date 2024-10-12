خصم هائل علىApple iPhone 16.. اشتري آيفون 16 الجديد ضمن عروض جرير السعودية وقسط على 36 شهر

تقوم مكتبة جرير السعودية، بإطلاق خصومات هائلة وتقسيطات غير مسبوقة على هواتف آيفون بمختلف إصداراتها، ومن أبرزها آيفون 16، التي تم إطلاقه منذ أقل من شهرين خارج مصر، وبدأت عمليات البحث الكبير حول شراء هذا الهاتف بأقل سعر وبأعلى إمكانيات، ناهيك عن توفير الجرير لخدمة التقسيط الشهري بما يصل حتى 36 شهر، وفي السطور التالية نكشف لكم كافة التفاصيل الخاصة بالحصول على الهاتف.

ما هو سعر هاتف آيفون 16 بلس؟

يختلف سعر هاتف أيفون 16 بس بمختلف أنواعه من دولة إلى أخرى، وخاصة في مكتبة جرير السعودية التي يمكنك الحصول عليها بسعر 4199 ريال سعودي وبخصم يصل حتى 200 ريال سعودي، كما يمكنك التقسيط حتى 36 شهر، وجاءت باقي الأسعار المتمثلة في الأتي:-

سعر الهاتف في الخاصة ذات نسخة الـ 128 يصل تقريبًا إلى 900 دولار أمريكي.

فيما أن النسخة الـ 512 ججيا بايت يبلغ سعرها 1200 دولار.

بالإضافة إلى أن سعر الهاتف في الإمارات من نسخة الـ 128 جيجا بايت يكون بـ 3800 درهم إماراتي.

أما سعر الهاتف ذات نسخة الـ 512 جيجا بايت يكون بسعر 5050 درهم.

ما هي مواصفات هاتف أيفون 16؟

وجاءت أبرز المواصفات الهاتف بهاتف أيفون 16 بلس، وفقًا للأتي:-

أيفون 16 من معالج سداس النواة.

مساحات الهاتف يبدأ من 128 إلى 512 جيجا بايت.

كاميرات الهاتف الخلفية منها تكون 48+12 ميجا بكسل والأمامية حتى 12 ميجا.

مساحة الشاشة 6.7 إنش.

معدل كثافة الشاشة 460 بكسل.

السطوع يصل حتى 2000 شمعة.

يعمل بنظام تشغيل iOS.

عروض نون السعودية

وتقدم شركة نون كذلك العديد من العروض المميزة على كافة أجهزتها ومبيعاتها بما يمكنك الشراء بأرخص الأسعار خاصة في أيام المناسبات والأعياد، ناهيك عن أن أبرز ما تقوم ببيعه بخصومات هي الهواتف وعلى رأسها إصدارات أيفون العملاقة، لكي يتمكن جميع اراغبين في اقتناء الهواتف من الشراء بسعر عادل.