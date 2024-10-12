غربلة وإقصاء الكثير من الفئات.. حالات إقصاء المسجلين من سكنات عدل 3 الجزائر 2024 وخطوات التقديم على المرحلة الثانية

حالات إقصاء المسجلين من سكنات عدل 3، يعتبر سكنات عدل 3 هو أحد المشروعات السكنية التي تقدمها الجزائر لمواطنيها وذلك للحد من مشكلة الإسكان في الجزائر حيث توفر لهم وحدات سكنية بجودة ممتازة وذلك بسعر اقتصادي يناسب العديد من الفئات ولكن حتى يتمكن المواطن من الحصول على وحدة سكنية مناسبة فإن هناك مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين ولا يتم اقصائهم من التسجيل واليوم سوف نتعرف على حالات إقصاء المسجلين من سكنات عدد 3 في السطور القادمة فتابعونا.

حالات إقصاء المسجلين من سكنات عدل 3 الجزائر 2024

هناك العديد من حالات إقصاء المسجلين من سكنات عدل 3 والتي تخالف الضوابط والشروط التي تحدد وزارة السكن والعمران وتأتي حالات الإقصاء على النحو التالي:

حالات إقصاء المسجلين من سكنات عدل 3 وهي الحالات التي تغادر البلاد وتظل في الخارج لمدة طويلة يتم اقصائها من الحصول على وحدة سكنية في برنامج سكنات عدل 3.

المتقدمين الذين يمتلكون وحدة سكنية في أي مشروع آخر قدمته وزارة السكن فإن ذلك من أهم الأسباب التى يتم بسببها إقصاء المتقدم من سكنات Addl 3.

عدم التقدم بالمستندات والأوراق اللازمة من أجل التسجيل والحصول على الوحدة.

الراتب للمتقدم يكون أقل من 24 ألف دينار جزائري.

في حالة كان راتب المستفيد يزيد عن 114 ألف دينار جزائري فيكون من المستحقين للحصول على الوحدة.

عدم قيام المتقدم بسداد الرسوم المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3.

في حالة أن كان المتقدم واحد من المستفيدين من برامج دعم سابقة.

إذا كان المستفيد لا يمتلك القدرة على شراء الوحدة السكنية يتم اقصائه من البرنامج.

التقديم على سكنات عدل 3 المرحلة الثانية

أن المرحلة الثانية من سكنات عدل 3 قد أوشكت على الدخول الى مرحلة التسجيل بعد الانتهاء من الإعلان عن أسماء القبول في المرحلة الأولى حيث تأتي خطوات التقديم على سكنات عدل 3 المرحله الثانيه كالتالي: