جودة HD .. تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024 Amou Yazid TV على النايل سات وعبر سات

تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024، تفاجأ آلاف الأشخاص من محبي ومتابعي قناة عمو يزيد 2024 الجزائرية التي تهتم بالبرامج التعليمية للأطفال بتوقفها بالساعات الماضية ويريد الجميع الحصول علي ترددها بالوقت الحالي ونعمل من خلال موقعنا البديل علي توفير التردد الجديد الخاص بالقناة عقب توقفها بالساعات الماضية وجدير ان الادارة اعلنت عن توفير تردد جديد ستجدونة عبر موقعنا البديل.

تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024 Amou Yazid TV

أعلنت إدارة القناة عن إيقاف تردد قناة عمو يزيد 2024 إحدى القنوات التلفزيونية الجزائرية، مع اختفاء القناة الموجهة للأطفال والعائلات والأطفال من شاشات التلفزيون، وظهرت قناة عمو يزيد 2024 منذ ثلاث سنوات، حيث انطلقت في 16 أبريل 2022، وتحديدًا في شهر رمضان المبارك.

قدمت القناة شبكة برامجية متنوعة ومتجددة تضم عشرات البرامج التعليمية الوطنية والدينية، مما جعلها الوجهة الأولى للأسرة الجزائرية وأطفال الجزائر والعالم العربي، وإستطاعة قناة عمو يزيد ان تقوم بتقديم درس تعليمي، دروس دعم يومية، تعليم تلاوة القرآن الكريم، نصائح للآباء من خلال دروس طبية وتخصصية لمساعدتهم على تربية الأبناء بالطريقة الصحيحة.

تردد قناة عمو يزيد أطفال 2024