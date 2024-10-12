“كأس العالم الان” تردد قناة الرياضية المغربية الجديد 2024 تابع المباريات أول بأول

تعد قناة الرياضية المغربية، من أكثر القنوات التي تقدم العديد من المباريات والمحلية ومن بينها مباريات كأس العالم، بالإضافة إلى أن القناة استطاعت جذب جمهور كبير من عشاق الساحرة المستديرة، وكذلك إمتلاكها لإستديوهات تحليلية عالية المستوى، ناهيك عن المعلقين والمحللين، وغيرها من الأجواء الكروية التي يبحث عنها عدد كبير من المتابعين، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بإستقبال القناة.

تردد قناة المغربية الرياضية 2024

يمكن تنزيل التردد الجديد لقناة المغربية الرياضية على الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، ومن بينها المعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي قناة المغربية النايل سات.

تردد القناة 11476.

معامل الترميز للقناة 27500.

استقطاب القناة فهو عمودي.

بينما معامل تصحيح الخطأ ¾.

تحديث تردد قناة المغربية الرياضية

ويمكنكم تنزيل تردد قناة المغربية الرياضية كذلك على الأقمار الصناعية، وفقًا للبيانات المنصوص عليها في التالي:-

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

التردد الجديد 12683.

فيما أن الإستقطاب الجديد عمودي.

حتى أن معامل الترميز للقناة 27500.

كذلك فإن معامل تصحيح الخطأ ¾.

تردد ثالث قناة المغربية الرياضية 2024

وعن التردد الثالث لقناة المغربية الرياضية التي يمكنكم استقبالها والإستمتاع بكل ما تقدمه دون توقف، وفقًا لما يلي:-