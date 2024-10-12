استقبل تردد قناة عمو يزيد بعد التحديث 2024 على الأقمار الصناعية.. حدوث خلل!!

قناة عمو يزيد من أكثر القنوات الفضائية المحببة لدى ملايين الأطفال في كافة أنحاء الدول العربية، حيث إنها تقدم العديد من البرامج التعليمية والترفيهية المميزة، بالإضافة إلى تمكنها في تعليم الأطفال العديد من الحروف والكلمات بطريقة سهلة وكوميدية يسهل القيام بفهمها دون مواجهة أي مشكلة، وعليه سنكشف لكم في السطور تردد القناة المعتاد وتفاصيل الخلل الذي حدث بالقناة وجاري العمل على حله.

تحديث تردد قناة عمو يزيد

عمو يزيد له تردد جديد على النايل سات، يسهل القيام من خلاله بمشاهدة كل ما هو مميز وحصري في عالم الطفل والكرتون، بالإضافة إلى غيره من المسلسلات والأفلام، وفقًا للمعلومات المنصوص عليها في الأتي:-

القمر الصناعي عمو يزيد “نايل سات”.

ترددها الجديد “10922”.

استقطاب عمو يزيد “عمودي”.

معامل الترميز للقناة “27500”.

تردد قناة عمو يزيد أطفال 2024

أما عن التردد الأخر لقناة عمو يزيد أطفال التي لقبت بأم القنوات الفضائية المتخصصة في عرضها لكل ما هو مميز وحصري، كما جاء على النحو التالي:-

قمر عمو يزيد الثاني فهو العرب سات.

ترددها الجديد 10923.

الاستقطاب الخاص بالقناة عمودي.

معدل الترميز 27500.

ما هي مشكلة قناة عمو يزيد؟

واجهت القناة بعض الخلل والعُطل في ترددها مؤخرًا، مما أدى ذلك لتوقفها على البث في الوقت الحالي، لكن جاري العمل على حله وإطلاقها في أقرب وقت، مما دعت جميع محبيها الراغبين في مشاهدتها بالدخول “هنا“، حتى يستمتعوا بكل ما تقدمه القناة.