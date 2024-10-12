تردد قناة عمو يزيد الجديد  Amou Yazid 2024 على النايل سات وعرب سات

تعتبر قناة عمو يزيد من أكثر القنوات الترفيهية المميزة في إذاعة البرامج والأفلام الكرتونية، وهي قناة جزائرية تستقطب فئة الأطفال، فضلاً عن أن لها تردد جديد على النايل سات والعرب سات، بحيث يسهل القيام باستقبالها ومتابعة كل ما تقدمه على مدار اليوم بجودة عالية وإشارة قوية، وفقًا لمجموعة من المعلومات الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

استقبل قناة عمو يزيد الجديد 2024

حتى تقوم بالتعرف على التردد الجديد لقناة عمو يزيد أطفال، واستمرارية المتابعة لكل ما تقدمه القناة، من برامج وسلسلة كبيرة من الأفلام والمسلسلات الكرتونية، وكذلك أغاني وأناشيد يعشقها الأطفال، وغيرها من البرامج التعليمية التي يتعلم منها الأطفال مبادئ الدين، وفقًا للبيانات التي جاءت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي النايل سات.

التردد الجديد 10922.

استقطاب القناة عمودي.

معامل الترميز الخاص بالقناة 27500.

تحديث قناة عمو يزيد

لكي تُشاهد مجموعة كبيرة من البرامج المميزة ذات جودة عالية، على قناة عمو يزيد ومن بينها “مزرعة عمو يزيد، رسائلكم، أولادنا تحت جناحنا، أساعد أمي، دروس الدعم للطور الابتدائي، أسرع جاوب، قصص الأنبياء”، وغير ذلك من المحتوى التي تقوم القناة بإذاعته دون توقف، وفقًا للمعلومات التالية:-

القمر الصناعي عمو يزيد العرب سات.

التردد الجديد10923.

استقطاب القناة عمودي.

فيما معامل الترميز عمو يزيد 27500.

مشكلة قناة عمو يزيد

من المتوقع أن تُقابل عدم سهولة في استقبال قناة عمو يزيد، نظرًا لمواجهتها إلى مشاكل تقنية في الوقت الحالي، وسيتم العمل على تحديثه في غضون الساعات القادمة.