الدولار يُفاجئ الجميع في بغداد ويصدم اربيل بهذا السعر!!.. 100 دولار كام دينار؟

شهدت أسعار صرف الدولار حالة من الاستقرار منتصف تعاملات اليوم السبت الموافق 12 من شهر أكتوبر داخل أسواق بغداد، فيما أن أسعار الصرف ارتفعت في أربيل عاصمة كوردستان، ناهيك عن أن ثبوتها في بداية تداولات صباح اليوم داخل بورصتي الكفاح والحارثية، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لسعر الدولار في السطور التالية.

سعر صرف الدولار مقابل الدينار الان في البورصات

وسجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي داخل بورصتي الكفاح والحارثية لنحو 153 ألف و800 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، ليكون وفقًا لأخر تحديث له صباح تعاملات اليوم، حيث إن أسعار البيع في أسواق بغداد المحلية فسجل نحو 154 ألف و750 دينار عراقي، بينما سجل سعر الشراء نحو 152 ألف و750 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، على أن يتم تحديث أسعار العملات الأجنبية بشكل مستمر على مدار اليوم.

ارتفاع سعر الدولار في اربيل منتصف تعاملات اليوم

وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان، فإن أسعار صرف الدولار شهدت ارتفاعًا طفيفًا داخل محال الصيرفة، ليُسجل سعر البيع نحو 153 ألف و800 دينار عراقي لكل 100 دولار، بالإضافة إلى أن سعر الشراء سجل نحو 153 ألف و700 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، بالإضافة إلى أن العملات المحلية تشهد حالة من الاضطراب الملحوظ في الوقت الحالي، نتيجة ما يتم تحديد من سعر الدولار والعملات المحلية، فضلاً عن زيادة الطلب على شراء العملة الأجنبية لسد الأغراض الشخصية.