“بدون إعلان”.. تردد قناة طيور الجنة أطفال لمتابعة أجمل الأغاني وأروع الأناشيد

قناة طيور الجنة أطفال من أبرز القنوات الفضائية التي نالت على إعجاب ملايين المتابعين في الدول العربية، بما يعشقها الأطفال ويرغبون في مشاهدة العديد من الأغاني والأناشيد الرائعة، بالإضافة إلى البرامج التعليمية التي تُعلم الأطفال العديد من المهارات وتنمي عقولهم، حتى أنها تُذيع باقة من سلسلة أفلام كرتونية مسلية يُعجب بها الأطفال، ويمكنك التعرف على ترددها الجديد سواء عبر القمر الصناعي النايل سات أو العرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

ضبط تردد طيور الجنة أطفال 2024 بإشارة قوية

حتى تتمكن من مشاهدة محتوى هادف وملائم للأطفال، فيمكنك القيام باستقبال التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال، والاستمتاع بكل ما تقدمه من محتوى أكثر من رائع، وذلك بإتباع البيانات الأتية:-

القمر الصناعي الجديد للقناة النايل سات.

ترددها الجديد يكون 11274.

معدل الترميز طيور الجنة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة3/4.

استقطاب يكون أفقي.

تردد طيور الجنة عرب سات

لقناة طيور الجنة، تردد أخر وجديد يسهل القيام باستقبالها، والاستمرارية متابعة كل ما تقدمه القناة من محتوى أكثر من رائع على مدار اليوم، بجودة عالية وإشارة قوية، بما يمكنك متابعة المحتوى مجاني طول اليوم دون توقف، كما في المعلومات التي نصت على النحو التالي:-