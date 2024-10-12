“بجودة هائلة” تردد قناة كراميش الجديد 2024 علي القمر الصناعي

حازت قناة كراميش على شهرة كبيرة في تقديمها إلى باقة كبيرة من البرامج التعليمية والترفيهية، بالإضافة إلى الأفلام والمسلسلات الكرتونية، حيث إن القناة تُذيع العديد من الأغاني والأناشيد الدينية المميزة التي يعشقها الأطفال سواء كان على النايل سات والعرب سات، ومشاهدة كل ما تقدمه دون توقف، وذلك كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

ضبط تردد قناة كراميش أطفال 2024

مع تقديم العديد من المحتوى الطفولي والكرتوني على قناة كراميش أطفال الجديد، بما أخذت شهرة كبيرة عبر تقديمها إلى محتوى مميز ورائع على مدار الساعة بجودة عالية وإشارة قوية يسهل القيام بمشاهدتها دون توقف، وفقًا للمعلومات التي تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي يكون: النايل سات.

التردد الجديد فهو: 11315.

استقطاب قناة كراميش فهو: أفقي.

معامل الترميز قناة كراميش فهو: 27500.

فيما أن معامل تصحيح الخطأ يكون: 6/5.

تحديث تردد كراميش أطفال 2024 عربسات

ولقناة كراميش أطفال تردد أخر وجديد على العرب سات، يسهل القيام بمشاهدة دون توقف سواء كان أفلام كرتونية أو برامج تعليمية، أو غيرها من المحتوى الطفولي التي تقدمه القناة وذلك بإتباع البيانات المنصوص عليها في الأتي:-

القمر الصناعي قناة كراميش فهو: العرب سات.

ترددها الجديد فهو: 11390.

بينما معامل الترميز للقناة يكون: 27500.

استقطاب قناة كراميش أطفال الجديد: عمودي.

حتى أن معامل تصحيح الخطأ للقناة: 6/5.

خطوات تنزيل قناة كراميش أطفال

ويمكنك تنزيل القناة على جهازك الرسيفر، وذلك بإتباع الخطوات الأتية:-