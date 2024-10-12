الحلقة الجديدة من الموسم الاخير” قيامة عثمان 167 لاروزا وتردد قناة الفجر الجزائرية 2024

قيامة عثمان 167 لاروزا ، وقد انطلق الموسم السادس منذ أيام قليلة مع احتمالية انه قد يكون الموسم الأخيرة من المسلسل نظرا الى قرب انتهاء الأحداث تاريخيا ، وبالتالي سوف نشاهد أقوي معارك وملاحم قتالية فى الحلقات المقبلة ، ويتابع المسلسل الملايين م المشاهدين فى الشرق الأوسط والعالم ويتم ترجمته إلي عدة لغات منها اشهر اللغة العربية ، واليك الآن تردد قناة الفجر الجزائرية احد القنوات التى تعرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس.

قيامة عثمان 167 لاروزا

بدا عرض مسلسل قيامة عثمان منذ خمس سنوات وأوشك الآن على الانتهاء بموسمه السادس ويتم عرضه على عدة قنوات فضائية منها قناة الفجر الجزائرية وقناة اليرموك الاردنية ، وبالإضافة إلي المواقع الالكترونية الأخري التى توفر إلي متابعها جميع حلقات الموسم السابقة والمواسم السادس الجديد بترجمة باللغة العربية ومن اشهر تلك الموقع موقع قصة عشق وموقع لاروزا ويتم عرض الحلقات حصرية على قناة اى تى فى التركية في كل يوم أربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء ، من ثم يتم ترجمتها لتعرض فجر يوم الخميس إلي متابعين ومن ثم يتم عرضها على قنوات العربية التي تمتلك حقوق البث للمسلسل منها قناة الفجر والتي تعرضه يوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية .

تردد قناة الفجر الجزائرية قيامة عثمان

يمكنك متابعة قيامة عثمان 167 لاروزا ، استقبل اشارة تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابع قيامة عثمان 166 مترجمة إلي اللغة العربية عبر إشارتها التالية :

تردد قناة الفجر الجزائرية علي نايل سات

التردد، 12034.

الاستقطاب، عمودي.

معدل الترميز، 27500.

معامل تصحيح الخطأ، 3/4.

الجودة، HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي عرب سات