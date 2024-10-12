يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن نتائج قبول الاطفال في التربية التحضيرية 2025/2024 بالجزائر، والذي يمكنهم الإستعلام عنه من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ، حيث أعلنت وزارة التربية الجزائرية عن البدء في تسجيل المواليد خلال عام 2019 لعام 2025، والذي يسعى عدد كبير من أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في السنة الأولى من التعليم الإبتدائي ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات الاستعلام ….

نتائج قبول الاطفال في التربية التحضيرية 2025/2024 بالجزائر

حيث تساعد عملية تسجيل أولياء التلاميذ في تعزيز دور الأهل في العملية التعليمية، والتي لا تقتصر فقط على ادخال البيانات المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل، والتي تساعد الأبناء في التعرف على الأنشطة المطلوبة من الطلاب، واطلاع أولياء الأمور عن نتائج أبنائهم أو الإطلاع على أية ملاحظات حول مستوى أبنائهم خلال العام الدراسي.

رابط الاستعلام عن نتائج قبول الأطفال في التربية التحضيرية 2025/2024

حيث أعلنت وزارة التربية الجزائرية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتائج قبول الأطفال في التربية التحضيرية، والتي ظهرت صباح يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024، وأشارت الوزارة خلال بيان رسمي لها أن الأطفال الذين تم قبولهم من بدء الدراسة في المدارس المخصصة لهم، يمكنكم الإستعلام عنهم بداية من يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر 2024، وإليكم خطوات الإستعلام…..