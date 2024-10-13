وزارة المالية العراقية: تعــرف على حقيقة تبكير موعد صرف رواتب المتقاعدين وزيادتها 100 ألف دينار هـذا الشهر + رابط الاستعلام عن قيمة الراتب

في الساعات الأخيرة أصبح موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق موضوعا شائعا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار أخبار تفيد بتغيير موعد صرف الرواتب وزيادتها بمقدار 100 ألف دينار، وقد خرجت وزارة المالية لترد على حقيقة هذه الأخبار، كما خصصت الحكومة العراقية موقعا إلكترونيا لتمكين المتقاعدين من الاستعلام عن موعد صرف رواتبهم، ويمكن فعل ذلك عن طريق اتباع خطوات معينة للوصول إلى المعلومات المطلوبة، وسنقوم بنقل كافة التفاصيل خلال السطور القادمة فتابعوا معنا.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

أكدت وزارة المالية العراقية في بيان رسمي أن الأخبار المتداولة عن تغيير موعد صرف رواتب المتقاعدين وزيادتها ليست صحيحة، ووصفتها بأنها شائعات لا أساس لها، وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على بياناتها الرسمية فقط، وأوضحت أن الرواتب قد صرفت في موعدها المعتاد في الأول من أكتوبر، وأن الزيادة الشهرية التي تبلغ 100 ألف دينار كانت قد أضيفت بالفعل في الأشهر الماضية، وليس هناك صحة لأي أخبار تفيد يزيادة الرواتب مرة أخرى.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

بعد التأكد من عدم صحة زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين مرة أخرى، يمكن الاستعلام عن الراتب عبر موقع وزارة المالية العراقية مع اتباع الخطوات التالية: