معدلات القبول.. نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية 2024 موقع وزارة التعليم العالي mohesr.gov.iq

عمليات البحث مازالت في تزايد مستمر حول نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية، حيث إن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات الذين أنهوا امتحانات الصف السادس الإعدادي، بالإضافة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تبذل قصارى جهدها في إطار أن يتم الإعلان عن النتائج وحتى يتعرف عليها كافة الطلبة بمحافظات العراق، كما يمكنك الإطلاع على النتائج وفقًا لمجموعة من الخطوات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية

من المتوقع بأن يتم الإعلان عن نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية، في غضون الساعات القادمة، خاصة بعد انتهاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من مراجعة جميع الرغبات التي تم تقديمها من قبل الطلبة والطالبات، على أن يتم تحديد الكلية المتاحة لكل طالب، بالإضافة إلى رفع الكشوفات الخاصة بمعدلات القبول الموحد عبر الموقع الرسمي للوزارة.

كشوفات نتائج القبول الموحد في الجامعات العراقية

أما عن الخطوات المعنية بطلب الاستعلام عن معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية، كما يأتي:-