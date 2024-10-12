رابط مباشر…. خطوات التسجيل في مباراة القوات المساعدة المغرب 2024 والشروط المطلوبة

يبحث عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة عن خطوات التسجيل في مباراة القوات المساعدة المغرب 2024،للذكور من حملة الإعدادية الصف السادس والسابع لكن بشرط أن يكون المتقدم حاصل على الدبلوم التأهيلي وأكدت الحكومة المغربية على أنه من المقرر أن يتم فتح باب التسجيل بداية من يوم 1 أكتوبر حتى يوم 16 أكتوبر 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات التسجيل والشروط المطلوبة….

رابط التسجيل في مباراة القوات المساعدة المغرب 2024

حيث أعلنت القوات المساعدة على تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في القوات المساعدة رتبة مخزني لعام 2024 لذكور فقط، من خلال إتباع الخطوات الآتية:

توجه للصفحة الرسمية للقوات المساعدة على الإنترنت.

ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ادخل رقم الهاتف الخاص بالمتقدم.

ارفق المستندات والأوراق المطلوبة.

ثم اضغط على تسجيل”.

سوف تصلك رسالة نصية بعد التسجيل تفيد التقديم في المباراة.

شروط التقديم في مباراة القوات المساعدة المغرب

وكانت الحكومة المغربية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم في مباراة القوات المساعدة بالمغرب، والتي جاءت كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم أعزب.

أن يكون المتقدم مغربي الجنسية.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 24 عام في 1 فبراير 2025.

يجب ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم.

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل تعليمي ثانوي أو تأهيل مهني.

أن يكون المتقدم لائق بدنياً.

ألا يكون للمتقدم سجل جنائي.

وأن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

وأخيراً ألا يكون نظر المتقدم أقل من 16/20 بدون ارتداء نظارة أو عدسة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في مباراة القوات المساعدة