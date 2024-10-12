“الهيئة العليا للحج” تُعلن كشوفات اسماء الفائزين في قرعة الحج من ذوي الشهداء 2025

أعلنت مؤسسة الشهداء عن أسماء الفائزين في قرعة الحج لذوي الشهداء للعام المقبل 2025، حيث إن ذلك شمل جميع المحافظات العراقية التي تم إدراجهم في كشوفات اليوم السبت الموافق 12 من شهر أكتوبر 2024، وكان ذلك في مؤتمر صحفي أقيم في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا للإعلان عن أسماء الفائزين في هذه القرعة المجانية التي تستقطب عدد كبير من المتقدمين في دولة العراق.

القبول في قرعة الحج لعام 2025

وأكدت مؤسسة الشهداء أنه تم إعادة النظر في ضوابط الحج لعام 2025، مع أجل وضع خطة جديدة لتوزيع المقاعد الخاصة بذوي الشهداء وفق ألية اختيار جديدة تهدف لضان تمتع كافة شرائح المجتمع بحقوقهم وامتيازاتهم التي كلفها لهم القانون، مشيرة إلى أن القرعة من ذوي الشهداء تضمن كل من لديهم شهيد وأعمارهم من 60 عامًا فأكثر، في سبيل أن يستكملوا باقي الإجراءات الخاصة بأداء فريضة الحج وكما نصت عليه الهيئة العليا للحج والعمرة في دولة العراق.

خطوات الإستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج

يمكنك الإستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج للعام المقبل 2025، وذلك بإتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

قم بالذهاب إلى موقع الهيئة العليا للحج والعمرة.

مع إدخال رمز التحقق المرئي في خانة تسجيل الدخول.

ليتم بعدها اختيار “قرعة الحج المجانية”.

تحديد المحافظة المقيم بها المواطن.

مع إدخال رقم الطلب وإجراءات البحث عن الأسماء.

النقر على أيقونة “بحث”.

وعندها سيتم تنزيل كشوفات أسماء المقبولين في قرعة الحج.

كشوفات اسماء الفائزين في قرعة الحج

صدرت منذ الدقائق الماضية، كشوفات اسماء الفائزين في قرعة الحج المجانية من ذوي الشهداء، بعد انتهاء الهيئة العليا للحج والعمرة بمراجعة كافة الطلبات المقدمة من أسر الشهداء، بالإضافة إلى اختيار المؤهلين والمنطبق عليهم شروط وضوابط السفر وأداء مناسك الحج دون أي مبالغ يتم دفعها، لتكون منحة كبيرة من قبل الحكومة العراقية.