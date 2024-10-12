تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 على النايل سات وتابع أجدد الأغاني والأناشيد على مدار اليوم

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024، من أكثر القنوات الفضائية التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، والتي تهتم دائماً بعرض محتوى ترفيهي للأطفال على مدار اليوم بدون تقطيع أو تشويش وهذا ما جعلها تحظى وتنال على اعجاب الملايين من المتابعين سواء الكبار أو الصغار، تهتم القناة بعرض محتوى ترفيهي استطاعت من خلاله أن توصل المعلومة بكل احترافية دون أي مجهود، اعتمدت قناة طيور الجنة بيبي على الفيديوهات والأغاني المصورة والتي تضمنت الكثير من المواد التعليمية.

مميزات قناة طيور الجنة بيبي

تهتم قناة طيور الجنة بيبي بعرض عدد من الأغاني التي استطاعت من خلالها أن تُعلم الأطفال الحروف الأبجدية ، وكيفية نطق الحروف باللغة الأجنبية وأسماء الحيوانات، والكثير من العادات التي يجب أن يتعرف عليها الطفل في وقت صغير، ومنها مساعدة الأم في تنظيف المنزل وتجهيز مائدة الطعام، وتنظيف الغرف، هذا بجانب فيديوهات الأطفال التي تعلم الطفل النظافة الشخصية وكيفية الإعتناء بنظافة الأسنان.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11274.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ :3/4.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على عرب سات

التردد : 11310

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ :3/4.

خطوات استقبال تردد قناة طيور الجنة بيبي