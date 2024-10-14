لينك شغال نتائج معدلات القبول المركزي الجامعات العراقية 2024-2025

أتاحت وزارة التعليم العالي موقعها الرسمي لرفع جميع نتائج الطلاب المرشحين إلي القبول المركزي للجامعات العراقية عام 2024، أضافت الوزارة بانها غير مسؤولة علي المواقع الإلكترونية الأخري التي يتم من خلالها بث شائعات بانها معتمدة من قبل الوزارة، في السياق ذاته يجب اتباع جميع الخطوات اللازمة التي سيتم طرحها من خلال هذا الموضوع في السطور القادمة تابعونا.

مؤشرات بمعدلات القبول في الجامعات العراقية 2024

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نسب القبول المركزي بجميع الجامعات العراقية ومن بينها بغداد والموصل، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

معدلات القبول بكليات الطب 100.33%. بينما معدلات القبول بطب الأسنان: 99.13%. كلية الهندسة: 86.3%. كلية العلوم:88%. كلية علوم البيئة: 62%. كلية الحقوق: 78.8%.

نتائج القبول المركزي للجامعات العراقية 2024_2025

خصصت وزارة التربية العراقية عن الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم العالي والذي من خلاله إظهار كافة نتائج القبول المركزي للجامعات العراقية لهذا العام 2024 في هذه الخطوات الآتية:

الخطوة الأولي: يجب الولوج إلي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإلكتروني.

الخطوة الثانية: انقر علي أيقونة نتائج القبول المركزي للجامعات.

الخطوة الثالثة: قم بإدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، ثم قم بتحديد المحافظة التابع لها.

الخطوة الأخيرة: انقر علي زر عرض النتيجة.

عبر موقع نتائجنا يتم الاستعلام عن نتائجنا القبول المركزي للجامعات بالعراق

جاءت أبرز خطوات الإستعلام عن نتائج معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية، كما نص على النحو الأتي:-