عز وصل كام.. اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 في الأسواق

بحث رائج الآن على جوجل حول اسعار الحديد والاسمنت اليوم في الاسواق، حيث يشكل سعر الحديد أهمية كبيرة لأنه يستخدم في البناء وهو من الموضوعات التي ينشغل بها المواطنين خلال هذه الفترة بعد السماح بعودة فتح الباب، لقد تم وقف البناء لعدة سنوات لحين الانتهاء من التصالح ودفع رسوم المخالفات، هناك شركات كثيرة تتنافس بقوة في الاسواق حيث تختلف الاسعار حسب النوعية، ويحتل حديد عز وحديد الداخلية أعلى سعر في الاسواق وهذا كونه من أفضل انواع الحديد، ودائماً يختار أصحاب العقارات النوعية الافضل لعمر أطول للبناية، كما أن النوعية الجيد تكون أقل عرضة للانهيار، خلال السطور التالية من المقال نتعرف سوياً على التحديثات الاخيرة اسعار الحديد والاسمنت اليوم.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم

هناك صعود جديد لأسعار مواد البناء في الاسواق المحلية للحديد والاسمنت بعد أن استقرت الأسعار وكان هناك تراجع يتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه في الطن عادات الاستقرار للارتفاع ليسجل الحد اعلى المستويات بمختلف أنواعه مع بداية التعاملات الصباحية لتسجل التالي:.

لقد سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم في الاسواق نحو 39308 جنيهً.

كما وصل سعر طن حديد عز نحو 41290 جنيه.

يبلغ سعر طن حديد السويس 37500 جنيه

يبلغ سعر طن حديد بشاى 37000 جنيه

كما سجل سعر طن حديد مصر ستيل 37500 جنيه.

مما يبلغ سعر حديد العشيري إلى مبلغ 37.500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم 12-10-2024 في الأسواق

انخفاض جديد لسعر طن الاسمنت في الاسواق المحلية اليوم ليأتي على النحو التالي:.

سعر طن الأسمنت الرمادي 2776 جنيها.

سعر طن الأسمنت شركة النصر 1960 جنيها.

سعر طن الأسمنت شركة العربية 2000 جنيه.

سعر طن الأسمنت العسكري 1950 جنيها.

سعر طن الأسمنت شركة طرة وحلوان 1990 جنيها.

سعر طن الأسمنت السويس 2000 جنيه.