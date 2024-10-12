“الفراخ البيضا بكــــــام النهاردة” أسعار الفراخ البيضا اليوم 12/10/2024 وسعر الكتكوت الأبيض والساسو

أسعار الفراخ البيضا اليوم 12/10/2024،من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث يومياً كونها مكون أساسي على مائدة الطعام ويسعى عدد كبير من الأشخاص التعرف على أسعارها واختيار أقل سعر للشراء، وقد تختلف أسعار الدواجن من محافظة إلى أخرى، إلا أنها خلال الساعات الأخيرة شهدت انخفاضاً ملحوظاً سواء في أسعار الدواجن أو أسعار الكتاكيت، ومن خلال هذا المقال سوف نتعر ف سوياً على أسعار الفراخ البيضا اليوم …..

أسعار الفراخ البيضا اليوم 12/10/2024

حيث سجلت أسعار الفراخ البيضا اليوم 12/10/2024 انخفاضاً ملحوظاً خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وإليكم التحديثات الأخيرة التي جاءت في الأسواق المصرية:

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم 80 جنيه لـ 81 جنيه.

سعر كيلو الفراخ الساسو 105 جنيه لـ 106 جنيه.

أما سعر الفراخ البلدي اليوم فقد سجل 120 جنيه لـ 121 جنيه.

فيما جاءت أسعار الفراخ الأمهات 80 جنيه لـ 82 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم 12/10/2024

فيما يبحث عدد كبير من ربات البيوت والمستهلكين عن أسعار الكتاكيت اليوم والتي جاءت كالتالي: