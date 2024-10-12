“الوكالة الوطنية للتشغيل” تُعلن شروط ورابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 وحقيقة زيادتها لـ 8000 دينار

كشفت الوكالة الوطنية للتشغيل عن إمكانية التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت والشروط الواجب توافرها على كافة المتقدمات بولايات الجزائر، حيث إن هذه المنحة تُساهم بشكل كبير في توفير مستوى معيشي ملائم في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم، مؤكدة بأن كل ما يتم تداوله حول وجود زيادة تُقدر بـ8000 دينار جزائري، ليس لها أساس من الصحة، مشيرة إلى أن القيمة المحددة لمنحة المرأة الماكثة تبلغ نحو 800 دينار، وعليه سنوضح لكم في السطور التالية كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل في المنحة.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

وعن الخطوات الواجب توافرها والمحددة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

قم بالانتقال إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

ناهيك عن إمكانية إنشاء حساب جديد أو طلب التسجيل إلى الوكالة.

ليتم عندها اختيار منحة المرأة الماكثة بالبيت.

ملء استمارة طلب القبول في المنحة.

مع إرفاق المستندات الواجب توافرها في المنحة.

التأكد من جميع البيانات التي قمت بإدخالها.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط القبول في المرأة الماكثة بالبيت؟

وحددت الوكالة الوطنية للتشغيل مجموعة من الشروط المعنية بطلب القبول في منحة المرأة الماكثة بالبيت، وفقًا لما يلي:-