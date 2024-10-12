“بشرة خير للجزائريين”.. مليون وحدة سكنية للمواطنين في الجزائر 2025 لتلبية احتياجات المواطنين.. اعرف التفاصيل فورا!!

تعمل الحكومة الجزائرية بشكل كبير ومستمر لتحسين الأوضاع المعيشية وظروف مواطنيها، ومن أبرز وأشهر المساعدات التي تقدمها لهم أي توفير وحدات سكنية بأسعار أقل كثيرًا من العقارات التابعة للأشخاص بنظام تقسيط ميسر للغاية، وهذا بهدف أن يكون لدى كل مواطن السكن الخاص به، وفيما يلي سوف نوضح لكم جميع التفاصيل الخاصة حملة اطلاق مليون وحدة سكنية للمواطنين في الجزائر 2025.

إطلاق البرنامج الخماسي في الجزائر 2025

قد قام وزير السكن طارق بلعريبي بتوضيح انه سوف يتم إطلاق البرنامج الخماسي الجديد في دولة الجزائر وذلك في فترة ما بين 2024 و 2029، ويشمل هذا البرنامج مليون وحدة سكنية، وقد جاء هذا القرار من رئيس الجمهورية وسوف تبدأ الأشغال في هذا البرنامج بعد التصديق مباشرة على قانون المالية للعام الجديد 2025، وعند الإعلان لبدء عملية التسجيل يمكن لجميع المواطنين الذين تتوافر لديهم الشروط التي سيتم الإعلان عنها التسجيل بكل سهولة.

توزيع الوحدات السكنية 2025 الجزائر

قد قام وزير السكن الجزائري بالتعاون مع مديرية التعمير والهندسة المعمارية، وذلك التعاون كان بهدف أهداف خطة تفصيلية لبدء المشاريع السكنية التي من المرجح أن يتم تسليمها لمستحقيها عام 2025 مع التركيز على المحطات الوطنية الكبرى، بالإضافة إلى أنه قام باتخاذ قرار تقليص فترات تنفيذ المشاريع السكنية وذلك لتسليم أكبر قدر ممكن من الوحدات للمواطنين المستفيدين في الوقت المناسب حسب الجدول الزمني المحدد.