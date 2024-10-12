اتكلم فيديو من غير تسجيل أو حد يعرفك.. واتساب يُتيح ميزة مذهلة للحفاظ على أمان وحماية المستخدم أثناء المكالمات

كشفت شركة ميتا العالمية، المسؤولة عن التطوير المستمر في تطبيقات المراسلة التي من بينها الواتساب، حيث إن التحديث الجديد يتضمن تجربة أمنة وسهلة أثناء مكالمات الفيديو، بالإضافة إلى أن ذلك يتمثل في التشفير من بداية إلى نهاية المكالمة، وهذا يُساهم إلى حد كبير في منح عمليات الاختراق والاحتيال التي تكون في أغلب الأحيان، بالإضافة إلى إمكانية اختيار خلفية لمكالمات الفيديو، وهذه الخاصة تضمن الإعجاب بالحالة وكذلك الإشارات الخاصة، وغيرها من الخيارات الأخرى التي تأتي بالميزة الجديدة.

تحديثات واتساب الجديدة لجميع الأجهزة

وعن تقرير صادر من ” WABetaInfo” فإن تطبيق واتساب بدأ اختباره بالميزة الجديدة ضمن الإصدار التجريبي لموضوع الدردشة المخصص الجديد، بالإضافة إلى أن ذلك يُتيح للمستخدمين تخصيص محادثات وخلفيات على حسب ما يختاره المستخدم، وغيرها من الخيارات الأخرى التي سيتم إجراءها على الإصدار الجديد من التحديث، ناهيك عن أن هذه الميزة تم الإعلان عنه في شهر أغسطس الماضي، وبالفعل تم طرحها كذلك لجميع مستخدمي الإصدار التجريبي.

المراسة في أمن دون اختراق

وواتساب دائمًا مع يُعلن عن العديد من الخيارات والإضافات التي يتم الحفاظ بها على مستخدم وحمايته من أي اختراق، ناهيك عن سمات النظام الافتراضية التي يمكن اختيارها وتحديدها ما بين الفاتحة والداكنة، ولجميع مستخدمو أجهزة الأندرويد فإنه سيُتيح اختيار العديد من التخصيصات الجديدة، التي تصل في أغلب الأحيان إلى 22 سمة دردشة مختلفة ومميزة، ونحو 20 اختلافا في اللون.