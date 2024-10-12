الذهب يواصل صعوده في مصر.. أسعار الذهب اليوم تسجل ارتفاعاً جديداً

شهد سوق الذهب في مصر اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 ارتفاعاً جديداً في الأسعار، ليواصل بذلك اتجاهه الصعودي الذي بدأ منذ عدة أسابيع، وتأتي هذه الزيادة في ظل عدة عوامل اقتصادية عالمية ومحلية، مما يجعل المعدن الأصفر ملاذاً آمناً للعديد من المستثمرين.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

تتنوع أسعار الذهب وفقًا للأعيرة المختلفة، حيث تتصدر عيارات 24 و21 و18 قائمة الأكثر طلبًا بين المستهلكين.

سعر الذهب عيار 21: بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 بدون المصنعية اليوم 3587 جنيهًا للشراء و3577 جنيهًا للبيع يعد هذا العيار الأكثر شيوعًا بين المستهلكين في مصر نظرًا لجودته وسعره المناسب نسبيًا.

سعر الذهب عيار 24: وصلت قيمة جرام الذهب عيار 24 إلى 4101 جنيه للشراء و4088 جنيهًا للبيع بدون المصنعية، وهو الأعلى نقاءً من بين العيارات المختلفة، ما يجعله مفضلاً لدى المستثمرين الراغبين في شراء الذهب الخالص.

سعر الذهب عيار 18: سجل عيار 18 اليوم 3075 جنيهًا للشراء و3066 جنيهًا للبيع بدون المصنعية، ويعتبر الخيار الأمثل للأشخاص الذين يبحثون عن تصاميم حديثة بأسعار أقل.

تكلفة المصنعية وتأثيرها على السعر النهائي

من الجدير بالذكر أن المصنعية تعد عامل أساسي في تحديد السعر النهائي للمستهلك.

تتراوح رسوم المصنعية ما بين 100 إلى 440 جنيهًا، وذلك بحسب نوع المشغولات الذهبية، وقد تتجاوز هذه الرسوم في بعض الحالات الخاصة. لذلك، من الضروري أن يكون المشتري على دراية بالتكاليف الإجمالية التي تشمل سعر الذهب اليومي مضافًا إليه قيمة المصنعية والضرائب.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب بدون المصنعية أو ضريبة الدمغة اليوم 28,696 جنيهًا للشراء و28,686 جنيهًا للبيع.

يظل الجنيه الذهب خيار استثماري شائع بين الأفراد الذين يفضلون الاستثمار في أصول ثابتة وآمنة على المدى الطويل.

أسعار الذهب بالدولار عالمياً

على الصعيد العالمي، شهد سعر أوقية الذهب ارتفاعًا طفيفًا.