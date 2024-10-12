الحكومة تُعلن تحذير عاجل لمستخدمي عداد الكهرباء القديم.. سحب العداد وتغريم المواطن فورًا

كشفت هيئة تنظيم خدمات الكهرباء في بيان لها صباح اليوم السبت الموافق 12 من شهر أكتوبر 2024، عن تحذير هام لجميع مستخدمي العدادات القديمة، مما تنص هذه الإجراءات على ضرورة الإلتزام بدفع الفواتير الكهربائية في مواعيدها دون الالتفات إلى أي تأخير، لكي لا يتعرض المواطن إلى عقوبات حاسمة منها سحب العداد وإنهاء التعاقد مع تركيب عداد بالكارت، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية في العديد من الأوقات.

تطبيق قرار سحب عدادات الكهرباء

وأكدت شركة توزيع الكهرباء، أنه جاري العمل على تطبيق كافة الإجراءات الحاسمة التي تُحافظ بها على سير دفع فواتير العدادات القديمة، مع سحب العدادات من المتأخرين في سداد الفاتورة، موضحة أنه في حالة إذا تم التأخير في السداد عن شهرين متتالين، يتم فرض غرامات مالية على المتأخر مع سداده للمتأخرات وسحب العداد وتركيب عداد بكارت، بالإضافة إلى أن ذلك يكون من حق الشركة دون التدخل في أي تساؤلات جديدة من قبل المستهلك.

حالات سحب العدادات القديمة وإنهاء التعاقد

وعن الحالات التي يتم فيها سحب العدادات القديمة وإنهاء التعاقد، وفقصا للأتي:-