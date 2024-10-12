spa.gov.iq كشوفات pdf.. رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة لعموم العراق عبر منصة مظلتي

لم يستطيع المواطنين من عموم المحافظات العراقية توقف عمليات البحث عن رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 لأنهم يريدون الحصول على المستحقات، قبل سابق خصصت وزارة العمل موازنة مالية كبيرة لعدد الفئات المشمولة من الدعمن، وتم الصرف بمنتهى المصداقية، وحصل الآلاف على مساعدة الرعاية الاجتماعية من الرجال والنساء والأطفال،

بالإضافة إلى صرف منح متعددة لكبار السن وأبناء الشهداء وإعانات لمرضى السكري من الأطفال ومنح الطلاب في المدارس والمنحة الجامعية وغيرها الكثير، وزارة العمل لها دور مؤثر بشكل إيجابي في المجتمع لأنها تسلط الضوء على الفئة المتعففة واستطاعت أن تقلل من نسبة الفقر والجوع، واليوم ننشر لحضراتكم عبر التقرير التالي رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 لتحميل الكشوفات.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

عن طريق تسجيل الدخول على الانترنت يمكنكم تحميل كشوفات المشمولين pdf بمنتهى السهولة عند القيام بإتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية. ثم اختيار خدمالت الحماية الاجتماعية. اختيار المحافظة أولاً.ثم حدد الدفعة أو الوجبة التي تبحث عنها. إدخال الرقم الوطني. انقر زر ابحث الآن.

الفئات المستبعدة من قائمة المشمولين

هناك فئة يتم رفض طلبها لعدم مطابقة الشروط وتقديم مستندات غير كاملة أو مضلل وهي