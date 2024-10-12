فرص ذهبية وظائف شركة الكهرباء.. شركة غرب الدلتا تفتح باب التقدم لوظائف قيادية

تبحث عن فرصة وظيفية واعدة في قطاع الكهرباء؟ شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال، تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية هذه الفرصة المميزة تأتي في إطار سعي الشركة المستمر لتعزيز كوادرها وتطوير خدماتها.

وظائف شركة الكهرباء

أعلنت الشركة عن عدة وظائف قيادية شاغرة، من بينها:

رئيس قطاع محطة كهرباء دمنهور: يشغل هذا المنصب حجر الزاوية في إدارة وتشغيل إحدى أهم محطات توليد الكهرباء في مصر.

مدير عام الإدارة العامة للمحاسبات: يتولى هذا المنصب إدارة الشؤون المالية والإدارية للشركة، بما في ذلك إعداد التقارير المالية وتقييم الأداء المالي.

مدير عام الإدارة العامة للتخطيط المالي: يتولى هذا المنصب وضع الخطط المالية الاستراتيجية للشركة وإدارة الميزانية.

مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية: يتولى هذا المنصب مسؤولية ضمان سلامة وصحة العاملين في الشركة وتطبيق معايير السلامة المهنية.

الشروط المطلوبة لوظائف شركة الكهرباء

لتقديم الطلب على هذه الوظائف، يجب أن يستوفي المتقدمون الشروط التالية:

الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها.

لا تقل عن 16 عامًا من الخبرة العملية في مجال العمل.

قضاء سنة واحدة على الأقل في وظيفة قيادية أو ما يعادلها.

القدرة على القيادة والتوجيه، بالإضافة إلى اجتياز البرامج التدريبية المقررة.

المستندات المطلوبة لوظائف شركة الكهرباء

على المتقدمين تقديم المستندات التالية:

سيرة ذاتية مفصلة.

صور شخصية وصور من بطاقة الرقم القومي.

نموذج التقديم الرسمي المتوفر في مقر الشركة.

لماذا العمل في شركة غرب الدلتا؟

تعتبر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء وجهة مثالية للمهندسين والخبراء في مجال الطاقة، حيث توفر بيئة عمل محفزة وتتيح فرصًا للتطوير المهني كما تقدم الشركة حزمة من المزايا والتسهيلات للموظفين.

كيفية التقديم لوظائف شركة الكهرباء

يمكن للمهتمين التقدم للوظائف المعلنة عن طريق تقديم المستندات المطلوبة إلى مقر الشركة في الإسكندرية.

ملاحظة: يجب على المتقدمين التأكد من مطابقتهم لكافة الشروط المذكورة أعلاه قبل التقديم.