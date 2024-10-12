” أنا بدي أصوم ” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على جميع الأقمار .. استقبليها دلوقتي وخلي ولادك يتعلموا من الأناشيد

هل ترغب في تنزيل قناة طيور الجنة من خلال التردد الجديد، حيث تعتبر قناة طيور الجنة من أقدم قنوات الأناشيد الخاصة بالأطفال والتي تقدم لك سلسلة متنوعة من الأناشيد والبرامج والمسابقات المختلفة، بالإضافة إلى وجود فريق مميز يعمل بقيادة الأستاذ خالد مقداد وأبنائه والذي تمكن في وقت قصير من نشر القناة وزيادة أعداد تنزيلها على الجهاز بالإضافة إلى ارتفاع أعداد الاشتراك عبر قناة اليوتيوب، وإليكم التردد الصحيح لقناة طيور الجنة.

تردد قناة طيور الجنة نايل سات 2024

يتم اعتماد قناة طيور الجنة من قبل الكثير من الآباء والأمهات وذلك بفضل الأغاني المميزة المقدمة من خلالها والتي يمكنك الاستمتاع بها بإيقاع أو بدون إيقاع، كما توضح الأناشيد العديد من تعاليم الإسلام والعادات وبعض الآداب العامة التي يلزم تعليمها للطفل في سن مبكر، واليك بيانات تردد القناة غير النقاط التالية:

التردد هو: 11274.

معدل الاستقطاب هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز هو: 27500.

تردد طيور الجنة على عرب سات

يختلف تردد قناة طيور الجنة باختلاف القمر الصناعي، ففي حال رغبتك في تنزيل القناة على القمر الصناعي عرب سات فيلزم عليك في هذا الوقت تغيير البيانات وتدوين التردد الآتي:

التردد هو: 11310.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

الاستقطاب هو: عمودي.

معدل الترميز هو: 27500

ضبط القناة على جهاز الريسيفر

لا يمكنك الاعتماد على البيانات المدونة فقط التردد الخاص بالقناة، حيث يلزم عليك إجراء بعض الخطوات لتنزيل القناة وتثبيتها على جهاز، وإليكم أولى هذه الخطوات: