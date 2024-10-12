تكافل وكرامة يضخ دفعة جديدة 50 ألف أسرة تستفيد من الدعم النقدي… موعد صرف معاش تكافل وكرامة

في خطوة جديدة تعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف الدعم النقدي لبرنامج “تكافل وكرامة” عن شهر أكتوبر 2024، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل ويأتي هذا الصرف بالتزامن مع إضافة 50 ألف أسرة جديدة إلى قاعدة بيانات المستفيدين، مما يعكس التوسع المستمر في هذا البرنامج الحيوي.

توسع معاش تكافل وكرامة

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، شهد برنامج “تكافل وكرامة” توسعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة فبالإضافة إلى الصرف المنتظم للدعم النقدي للأسر المستفيدة، تم ضم 50 ألف أسرة جديدة إلى البرنامج خلال الشهر الماضي، ليصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة إلى 123 ألف أسرة جديدة للحصول معاش تكافل وكرامة.

أهداف البرنامج وأثره:

يهدف برنامج “تكافل وكرامة” إلى تحقيق العديد من الأهداف، من بينها:

من خلال توفير الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجاً، يساهم البرنامج في تحسين مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

يعمل البرنامج على الحد من معدلات الفقر والفقر المدقع، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

يركز البرنامج على تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، من خلال دعم الأسر التي تعيلها امرأة.

يشجع البرنامج على استمرار الأطفال في التعليم، من خلال تقديم حوافز مالية للأسر التي ترسل أبنائها إلى المدارس.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

يتم صرف معاش تكافل وكرامة الدعم النقدي لبرنامج “تكافل وكرامة” بشكل شهري، وذلك من خلال بطاقات ميزة البنكية، وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على تسهيل عملية الصرف وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في الوقت المحدد.

الفئات المستحقة معاش تكافل وكرامة

يعدشروط معاش تكافل وكرامة أحد أهم البرامج الاجتماعية التي تنفذها الدولة المصرية، ويشهد تطوراً مستمراً لتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً ومن خلال التوسع في قاعدة المستفيدين وتقديم الدعم النقدي بانتظام، يساهم البرنامج في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق مجتمع أكثر عدالة ومساواة.

شروط معاش تكافل وكرامة

يعدمعاش تكافل وكرامة أحد البرامج الاجتماعية الهامة التي تقدمها الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً. لكي تستفيد أسرة من هذا البرنامج، يجب أن تستوفي الشروط التالية: