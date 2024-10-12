” إجا الحلو ” تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جميع الأقمار .. فرح ولادك مع لولو وأغانيها الجديدة

تزايد البحث من قبل الكثير من الآباء والأمهات عن معرفة تردد قناة وناسة حيث أن قناة وناسة من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي، وحققت القناة نجاحاً كبيراً ولها قاعدة جماهيرية كبيرة حيث تقدم القناة محتوى متنوع وهادف يتناسب مع كافة الأعمار بجانب أنها تعمل على مدار 24 ساعة وتساعد في تنمية مهارات الطفل وتقدم محتواها بصورة جيدة وبكفاءة عالية، لذلك من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم تردد القناة الجديد على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات تابعوا معنا.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

تعمل إدارة القناة على تحديث التردد من حين لآخر وذلك من أجل ضمان عدم انقطاع الخدمة وجاء التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي:

التردد هو 11470.

معامل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

تردد قناة وناسة على عرب سات

كذلك تعمل قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال كتابة البيانات الآتية:

التردد 11270.

معامل تصويب الخطأ ¾.

معامل الاستقطاب عمودي.

جودة القناة SD.

اغاني قناة وناسة

تحظي قناة وناسة بنسبة مشاهدات عالية وذلك بفضل أغانيها المميزة التي تقدمها القناة ومن أشهر أغاني قناة وناسة ما يلى:

اغنية وناسة وناسة.

اغنية الالوان.

لوليات صغار.

كذلك أغنية إجا الحلو.

اغنية مين اللي سرق الجزمه.

يا لولو في نونو.

اغنية يا شرطة حرامي.

لولو والساحرة الشريرة.

ميدو ضرب لولو.

اغنية بيب بيب.

كيفية استقبال قناة وناسة على جهاز الرسيفر

يرغب الكثير في معرفة كيفية تنزيل القناة على جهاز الرسيفر وذلك يمكن من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية: