أسعار الذهب تصدم الجميع في بداية تعاملات اليوم وعقب أخر ارتفاع له

بعد موجة ارتفاع كبيرة شهدتها أسعار الذهب في الآونة الأخيرة، عادت إلى الاستقرار مرة أخر في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 12 من شهر أكتوبر 2024، بالإضافة إلى أن قيمة الارتفاع المعمول بها وصلت إلى 45 جنيهًا من بداية الشهر الجاري، ومن المتوقع استمرار الارتفاع في الفترة المقبلة، وهو ما تُحدده شعبة المشغولات الذهبية في الغرفة التجارية، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديثات لسعر الذهب في السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم السبت

جاءت أخر تحديثات لأسعار الذهب اليوم الموافق 12 من شهر أكتوبر 2024، وذلك بدون إضافة المصنعية أو حتى الضريبة، كما يأتي:-

سجل سعر الذهب عيار 24 للبيع نحو 4114 جنيهًا للجرام، وللشراء نحو 4102 جنيه.

فيما أن أسعار الذهب اليوم السبت لعيار الـ 21 سجل نحو 3600 جنيه للجرام الواحد بيع، بينما شراء بلغ نحو 3590 جنيهًا.

ناهيك عن أن سعر الذهب من عيار الـ 14 اليوم السبت للبيع سجل 2400 جنيه، فيما أن الشراء بلغ نحو 2393 جنيهًا للجرام الواحد.

إضافة إلى أن عيار الـ 18 بلغ نحو 3085 جنيهًا للبيع، وللشراء سجل نحو 2393 جنيهًا.

توقعات بإرتفاع سعر الذهب

ويتوقع خبراء الإقتصاد ارتفاع جديد في أسعار المشغولات الذهبية خلال الفترة المقبلة، نتيجة ارتفاع الطلب عليه، وكذلك مع إضطراب حالة الدولار التي تمر بإرتفاع كبير في الوقت الحالي، وهو ما يؤثر على أسعار السلع التي من بينها الذهب، بالإضافة إلى شراء البنك المركزي الصيني لكميات كبيرة من الذهب.