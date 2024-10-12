تحول كبير في حياتنا اليومية مصر تستعد لتغيير التوقيت.. رسميًا تحديد موعد تغيير التوقيت الشتوي في مصر 2024

يشهد العالم، ومن بينهم مصر، تحولات دورية في التوقيت بين الصيف والشتاء ففي خطوة منتظرة، أعلنت الحكومة المصرية عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2024، والذي يبدأ في ليلة الخميس 31 أكتوبر، هذا التحول الزمني، وإن كان بسيطًا، إلا أنه يحمل في طياته العديد من الآثار على مختلف جوانب الحياة اليومية.

لماذا التوقيت الشتوي؟

يهدف تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، شأنه شأن العديد من الدول، إلى الاستفادة القصوى من ضوء الشمس الطبيعي فبتأخير الساعة ساعة واحدة، تصبح ساعات النهار أطول، مما يسمح للمواطنين بالاستفادة من الضوء الطبيعي في الصباح الباكر هذا الأمر له فوائد عديدة منها:

يؤدي التوقيت الشتوي إلى تقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية خلال ساعات النهار، مما يسهم في تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى 10% وفقًا لدراسات سابقة.

يتفق خبراء الصحة على أن التعرض لضوء الشمس الطبيعي في الصباح يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، مما يحسن نوعية النوم ويقلل من الشعور بالإرهاق.

مع زيادة ساعات النهار، يزداد نشاط العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصةً تلك المرتبطة بالأنشطة الخارجية.

كيف تتأقلم مع التوقيت الشتوي؟

التحول إلى التوقيت الشتوي قد يتطلب بعض الوقت للتأقلم إليك بعض النصائح التي تساعدك على تجاوز هذه الفترة بسهولة:

حاول تعديل موعد نومك والاستيقاظ تدريجياً قبل يومين أو ثلاثة أيام من تغيير التوقيت.

حاول قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق خلال ساعات النهار للاستفادة القصوى من الضوء الطبيعي.

تساعد الرياضة على تحسين المزاج وتنظيم النوم.

خطوات تغيير الساعة في الهواتف الذكية

لتحديث ساعة هاتفك الذكي بالتوقيت الشتوي، اتبع الخطوات التالية:

هواتف أندرويد: إعدادات الهاتف > إعدادات إضافية > الوقت والتاريخ > تعديل الوقت والتاريخ بشكل تلقائي.

هواتف آيفون: إعدادات الهاتف > عام > التاريخ والوقت > تفعيل خيار التعيين تلقائيًا.

الأساس القانوني للتوقيت الشتوي في مصر

يأتي تطبيق التوقيت الشتوي في مصر وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي وينص هذا القانون على أن الفترة من نهاية أبريل إلى نهاية أكتوبر من كل عام يتم تطبيق التوقيت الصيفي، بينما يتم تطبيق التوقيت الشتوي في باقي شهور العام.

يعتبر تطبيق التوقيت الشتوي في مصر خطوة هامة نحو ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال التوعية بأهمية هذا التحول والالتزام بتطبيق الإجراءات اللازمة، يمكننا جميعًا الاستفادة القصوى من فوائد التوقيت الشتوي.