” الشاطر كلنا بنحبه ” تردد قناة كراميش الجديد 2024 على جميع الأقمار استقبليها دلوقتي وفرحي عيالك

قناة كراميش تعد واحدة من أفضل وأشهر قنوات الأطفال الفضائية التي حققت نجاحا كبيرا في فترة قصيرة، ونالت القناة على إعجاب عدد كبير من المشاهدين في مختلف أنحاء الوطن العربي وذلك بفضل محتواها المتنوع والمتميز ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات

تزايد البحث في الآونة الأخيرة عن معرفة تردد القناة الجديد في قمر نايل سات الصناعي وجاء التردد على النحو التالي:

التردد الجديد هو 11430.

معامل تصويب الخطأ ⅞.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب أفقي.

جودة القناة HD.

تردد قناة كراميش على العرب سات

تتميز القناة بأنها تعمل على القمر الصناعي نايل سات وكذلك عرب سات ويمكن تنزيل القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال اتباع البيانات التالية:

تردد قناة كراميش 11390.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب عمودي.

الجودة HD.

معامل تصويب الخطأ: ¾.

مميزات قناة كراميش

تتميز القناة بالعديد من المميزات التي جعلتها من أفضل قنوات الأطفال ومن أبرزها مايلي:

تقدم القناة محتواها بصورة جيدة وصوت واضح.

تعمل على مدار اليوم دون انقطاع.

تقدم محتوى تعليمي وترفيهي يعمل على تنمية مهارات الطفل.

القناة مجانية غير مشفرة.

تقدم مجموعة متنوعة من أغاني الأطفال التي تدخل السرور والفرح على الأطفال.

خطوات استقبال قناة كراميش على جهاز الرسيفر

يبحث الكثير من الأشخاص عن معرفة كيفية تنزيل القناة على جهاز الإستقبال وذلك يمكن من خلال اتباع الخطوات البسيطة الآتية: