التعليم تحدد… موعد اختبارات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل والصفين الأول والثاني الثانوي

تتزايد عمليات البحث بشكل كبير من أجل الإطلاع على موعد اختبارات شهر أكتوبر 2024 لأن وزارة التربية والتعليم أكدت بأن نهاية كل شهر يؤدي الطلاب بعض الاختبارات، تعود الدرجات التي يحصل عليها الطلاب من الاختبارات الشهرية بشكل إيجابي على الطلاب لأنهم تضاف إلى مجموع الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني،

كما أن هناك بعض التقييمات الأسبوعية تحسب للطالب ضمن أعمال السنة ويستفيد أيضاً منها الطلاب، تغييرات كثيرة في المنظومة التعليمية ولكنها تساهم في تأهيل الطلاب للامتحانات النهائية الفصل الدراسي الأول والثاني، كما أنها تحسن من المستوى التعليمي لدى الطلاب، ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة ما موعد اختبارات شهر أكتوبر 2024.

موعد اختبارات شهر أكتوبر 2024

بدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث بشكل كبير لمعرفة موعد إجراءات الاختبارات لشهر أكتوبر، وهذا البحث جاء بالتزامن مع منتصف الشهر وأن التعليم أكدت بأن الاختبارات تكون في الأسبوع الأخير من الشهر، خلال الساعات الماضية كشفت وزارة التربية والتعليم برئاسة محمد عبداللطيف أن الاختبارات الشهرية تطبق على جميع مراحل النقل والتي تتضمن الصفين الاول والثاني الثاني، حيث يؤدي الطلاب الاختبارات بنظام الاختيار المتعدد بنسبة 85% والاسئلة المقالية بنسبة 15% وتكون هناك بعض الإجراءات التي تطبقها المدرسة خلال فترة الامتحانات، وتعقد الامتحانات في اليوم الدراسي الطبيعي.

نظام اختبارات شهر أكتوبر 2024

حسب المنظومة التعليمية الجديدة يؤدي الجلاب اختبارات شهري، ومن المقرر أنها تنطلق الأسبوع المقبل قبل نهاية أكتوبر، وسوف تقوم الوزارة بتوزيع ثلاثة نماذج وتقوم الإدارة التعليمية ببدء توزيع النماذج على المدارسة التابعة، وهذا لأن الامتحانات تكون غير موحدة لضمان عدم حدوث أي تلاعب.