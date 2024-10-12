تحديات سعر الدولار.. كم سيبلغ سعر الدولار مقابل الدينار بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم ؟

تشهد أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي تقلبات ملحوظة، مما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي، في الفترة الأخيرة، استقرت الأسعار في بغداد بينما سجلت ارتفاعات طفيفة في أربيل، تُشير التوقعات إلى استمرار هذه التقلبات بفعل عوامل خارجية مثل سياسة الفائدة الأميركية والتوترات في المنطقة، يمثل سعر الدولار تحديًا للمستثمرين والتجار، حيث يتطلب منهم التعامل مع التغيرات السريعة، تتسبب هذه التقلبات في ضغط إضافي على القوة الشرائية للمواطنين وتؤثر على مستويات المعيشة.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

بعد تقلبات مستمرة استقرت أسعار الدولار الأمريكي اليوم مقابل الدينار العراقي، حيث سجلت الأسعار اليوم التالي:

بغداد: بورصة الكفاح والحارثية:

سعر الدولار 153800 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

أسعار الصيرفة:

سعر الشراء: 152750 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

سعر البيع: 154750 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

أربيل (عاصمة إقليم كوردستان):

أسعار الدولار: سعر الشراء: 153750 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

سعر البيع: 153850 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

مؤشرات اجتماع الفدرالي الأمريكي

يستعد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للاجتماع المقبل، حيث ستتركز المناقشات حول تقرير التضخم المتوقع الذي سيؤثر على سياسة أسعار الفائدة، سيتم مراجعة أداء سوق العمل، خاصة بعد الإشارات القوية من تقرير الوظائف الأخير، تشير توقعات السوق إلى عدم وجود تخفيض كبير في أسعار الفائدة الشهر القادم، مع إمكانية خفض طفيف فقط، كما ستؤخذ التوترات الجيوسياسية بعين الاعتبار بسبب تأثيرها المحتمل على الاقتصاد، تتطلع الأسواق إلى مزيد من الوضوح حول مستقبل السياسة النقدية من الفيدرالي.

يمثل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل فرصة حاسمة لفهم توجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.