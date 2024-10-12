قوة المرأة الجزائرية.. منحة المرأة الماكثة في البيت تفتح آفاق جديدة للجزائريات

منحة المرأة الماكثة في البيت هي مبادرة من الحكومة الجزائرية تهدف إلى دعم النساء غير العاملات اللاتي يتحملن مسؤولية رعاية الأطفال أو كبار السن، تصل قيمة المنحة إلى 800 دينار جزائري، ويتم التسجيل عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل، يشترط أن تكون المتقدمة جزائرية غير موظفة ولديها مؤهل دراسي عالٍ، بالإضافة إلى عدم وجود إعالة من أي جهة، يجب تقديم مستندات محددة مثل صورة الهوية وشهادة الميلاد، تهدف هذه المنحة إلى تحسين الظروف المعيشية للنساء وتعزيز دورهن في المجتمع.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت تشمل ما يلي:

يجب أن تكون المرأة من الجنسية الجزائرية وتقيم بشكل دائم في الجزائر. ينبغي ألا تكون موظفة أو تعمل في أي وظيفة أو مؤمنة عليها. يجب أن تكون المرأة غير معولة من قبل أي شخص آخر. يتعين على المتقدمة أن تكون حاصلة على مؤهل دراسي عالٍ يؤهلها للقبول في المنحة. يجب ألا تكون المتقدمة قد تقدمت لأي منح أو برامج مالية أخرى مقدمة من الحكومة الجزائرية. ينبغي تقديم جميع المستندات اللازمة مثل صورة الهوية، صورتين شخصيتين، شهادة عائلية، شهادة ميلاد، وشهادة المؤهل الدراسي.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت، يمكن اتباع الخطوات التالية: