فرصة ذهبية.. سجل الآن قبل الفوات في مباراة القوات المساعدة بالمغرب 2024

أعلنت القوات المساعدة في المغرب عن فتح باب التقديم لمباراة جديدة، خاصة برتبة مخازنية لعام 2024، التقديم مفتوح للذكور فقط، ويجب أن يكون المتقدمون حاصلين على شهادة الإعدادي الصف السادس أو السابع، بالإضافة إلى الحاصلين على الثانوي التأهيلي، تبدأ فترة التسجيل من 1 أكتوبر 2024 حتى 16 أكتوبر 2024، يجب على المتقدمين الالتزام بالشروط المحددة وتقديم الأوراق المطلوبة، هذه الفرصة تتيح للمهتمين بالانضمام إلى صفوف القوات المساعدة، وتحقيق طموحاتهم العملية.

طريقة التسجيل في مباراة القوات المساعدة المغرب

للتسجيل في مباراة القوات المساعدة بالمغرب، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط الرسمي المخصص لتقديم الطلبات لمباراة القوات المساعدة: recrutement.fa.gov.ma. بعد فتح صفحة التسجيل، قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم، تاريخ الميلاد، وعنوان السكن. تأكد من إدخال رقم الهاتف بشكل صحيح، حيث سيتم استخدامه للتواصل معك. قم برفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF، مثل بطاقة التعريف الوطنية وشهادة إثبات المستوى الدراسي. بعد الانتهاء، تأكد من مراجعة جميع البيانات والمستندات، ثم اضغط على زر الإرسال.

سيتم إرسال رسالة نصية لتأكيد تقديمك للمباراة.

شروط التسجل في مباراة القوات المساعدة المغرب

شروط التسجيل في مباراة القوات المساعدة بالمغرب تشمل ما يلي:

يجب أن يكون المترشح مغربي الجنسية. كما يجب أن يكون المتقدم أعزب. يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و 24 سنة بحلول 1 فبراير 2025. وألا يقل الطول عن 1.70 متر. يجب الحصول على مؤهل تعليمي ثانوي تأهيلي أو دبلوم تأهيل مهني. يشترط أن يكون المتقدم لائقًا بدنيًا. يجب ألا يكون للمتقدم سجل جنائي. وأن يكون بصر المتقدم 16/20 على الأقل دون استخدام نظارات أو عدسات. يجب أن يتمتع المتقدم بسمع جيد.

تأكد من استيفاء جميع الشروط قبل التقديم لضمان قبول طلبك.