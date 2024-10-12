بناء على اخر التحديثات .. أسعار الأسمنت في مصر اليوم السبت 12 أكتوبر 2024

يتمحور البحث مؤخرًا حول أسعار الأسمنت في مصر، نظراً لأهمية هذه المادة الأساسية في عمليات البناء والتشييد، حيث يعتبر الأسمنت من المواد اللازمة التي لا يمكن الاستغناء عنها، ويختلف سعره وفقًا للجودة والمواصفات التي تقدمها الشركات المصنعة، وفي هذا التقرير، نعرض لكم أحدث أسعار طن الأسمنت في مصر ليوم السبت 12 أكتوبر 2024، بناءً على التحديثات الأخيرة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
أسعار الأسمنت في مصر اليوم
إليكم قائمة بأسعار طن الأسمنت في السوق المصري اليوم:
- وصل سعر الأسمنت المقاوم المسلح اليوم إلى 2,840 جنيه.
- وصل سعر اليوم اسمنت أسيوط 2,700 جنيه
- سجل سعر الأسمنت قاهر البحار اليوم 2,860 جنيه.
- بلغ سعر الأسمنت السويس سي ووتر اليوم 2,820 جنيه.
- بلغ سعر الأسمنت السويدي المقاوم اليوم 2,970 جنيه.
أسعار الأسمنت العادي اليوم
تشهد أسعار الأسمنت العادي اختلافًا طفيفًا بين الشركات المختلفة، وإليكم بعض الأسعار المتاحة اليوم:
- وصل سعر الطن من اسمنت الصعيد 2,820 جنيه
- وصل سعر الطن من اسمنت أسيوط 2,820 جنيه
- وصل سعر الطن من اسمنت المعلم 2,750 جنيه
- وصل سعر الطن من اسمنت السهم 2,760 جنيه
- وصل سعر الطن من إسمنت سيناء 42.5 إلى 2,750 جنيه.
- وصل سعر الطن من اسمنت حلوان 2,810 جنيه
- وصل سعر الطن من اسمنت المنيا 2,750 جنيه
- وصل سعر الطن من اسمنت المهندس 2,870 جنيه
- وصل سعر الطن من اسمنت تايتان 2,700 جنيه
- وصل سعر الطن من اسمنت المصري 2,780 جنيه
- وصل سعر الطن من اسمنت الممتاز 2,820 جنيه
- وصل سعر الطن من اسمنت التعمير 2,700 جنيه
- وصل سعر الطن من اسمنت الفهد 2,750 جنيه
- بلغ سعر الطن من إسمنت وادي النيل 2,750 جنيه.
- بلغ سعر الأسمنت العسكري في بني سويف اليوم 2,750 جنيه.
- وصل سعر الطن من اسمنت المسلح 2,000 جنيه
- بلغ سعر الطن من أسمنت جنوب الوادي 2,220 جنيه.
- وصل سعر الطن من اسمنت المخصوص 2,800 جنيه
- وصل سعر الطن من اسمنت السويس 2,820 جنيه
- وصل سعر اليوم من اسمنت المسلح 2,000 جنيه