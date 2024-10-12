الآن .. سعر الكتكوت الأبيض اليوم والبط بجميع أنواعه في صباح السبت 12 أكتوبر

تشهد أسعار الكتاكيت اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين، وخاصة أولئك الذين يرغبون في معرفة سعر الكتكوت الأبيض اليوم، السبت الموافق 12 أكتوبر 2024، حيث تعتبر الكتاكيت من الخيارات المفضلة للعديد من ربات البيوت لتربيتها كمصدر موثوق للحصول على لحم صحي ونظيف في المنزل، كما تعتبر الدواجن عنصرًا غذائيًا أساسيًا في النظام الغذائي للناس، حيث تعد مصدرًا رئيسيًا للبروتين، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

نقدم لكم في هذا التقرير الأسعار الخاصة بالكتاكيت البيضاء وأنواع الكتاكيت الأخرى في بورصة الدواجن المصرية لتداولات يوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024:

سعر كتكوت الشركات البيضاء: يتراوح بين 46 جنيه كحد أدنى و54.5 جنيه كحد أقصى.

سعر كتكوت الأبيض من سلالة قطعان يتراوح ما بين 44 جنيه كحد أدنى و44.5 جنيه كحد أقصى.

سعر كتكوت ساسو يتراوح من 28 جنيهاً (أدنى سعر) إلى 29 جنيهاً (أعلى سعر).

سعر كتكوت ساسو بيور يتراوح ما بين 29 جنيه كحد أدنى و30 جنيه كحد أقصى.

سعر كتكوت بلدي حر: يتراوح ما بين 10.25 جنيه كحد أدنى و11.25 جنيه كحد أقصى.

سعر كتكوت الهجين يتراوح ما بين 19 جنيه كأدنى سعر و20 جنيه كأعلى سعر.

سعر كتكوت الجيل الثاني يتراوح من 21 جنيه كحد أدنى إلى 22 جنيه كحد أعلى.

يتراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 23 جنيهاً كحد أدنى و24 جنيهاً كحد أقصى.

سعر البط اليوم

نقدم لكم أسعار البط في الأسواق المصرية لليوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024: