الأخضر هيطير!! .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك المصرية السبت 12 اكتوبر 2024

من الأسعار التي يكثر الاستفسار عنها من قبل المصريين في معظم الأوقات هو سعر الدولار اليوم، نظرًا لأن الدولار يعد من أبرز العملات على مستوى العالم، ويمكن استخدامه لشراء العديد من الاحتياجات، كما أن ارتفاع سعر الدولار يؤدي إلى زيادة الأسعار، كما حدث في الفترات الماضية، وفيما يلي سوف نتعرف على سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
وذكرت أيضًا أن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري هو:
- بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 48.50 جنيه للشراء، و48.64 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.
- سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية هو 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.
- وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم 48.29 جنيه مصري للشراء، و48.39 جنيه مصري للبيع.
- سجل سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية 48.33 جنيه عند الشراء و48.43 جنيه عند البيع.
- وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس إلى 48.50 جنيهًا للشراء و48.60 جنيهًا للبيع.
- وصل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي إلى حوالي 48.50 جنيهًا للشراء، و48.60 جنيهًا للبيع.
- سجل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي حوالي 48.50 جنيه مصري للشراء، و48.60 جنيه مصري للبيع.
- سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 48.50 عند عملية الشراء، وعند البيع 48.60.
اسعار العملات أمام الجنيه المصري
ورد أن أسعار العملات مقابل الجنيه المصري هي:
- سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري يبلغ حوالي 53.05 جنيه للشراء و53.21 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري في حالة الشراء حوالي 48.50 جنيه مصري، وفي حالة البيع 48.64 جنيه مصري.
- سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري يبلغ حوالي 63.49 جنيه مصري، بينما يصل سعره عند البيع إلى 63.68 جنيه.
- سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري يبلغ حوالي 12.91 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع.
- بلغ سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك المركزي المصري حوالي 56.49 جنيهًا مصريًا للشراء و56.66 جنيهًا مصريًا للبيع.
- سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري حوالي 158.21 جنيه مصري، وفي حالة البيع وصل السعر إلى 158.76 جنيه مصري.