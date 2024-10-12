الأخضر هيطير!! .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك المصرية السبت 12 اكتوبر 2024

من الأسعار التي يكثر الاستفسار عنها من قبل المصريين في معظم الأوقات هو سعر الدولار اليوم، نظرًا لأن الدولار يعد من أبرز العملات على مستوى العالم، ويمكن استخدامه لشراء العديد من الاحتياجات، كما أن ارتفاع سعر الدولار يؤدي إلى زيادة الأسعار، كما حدث في الفترات الماضية، وفيما يلي سوف نتعرف على سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وذكرت أيضًا أن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري هو:

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 48.50 جنيه للشراء، و48.64 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية هو 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم 48.29 جنيه مصري للشراء، و48.39 جنيه مصري للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية 48.33 جنيه عند الشراء و48.43 جنيه عند البيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس إلى 48.50 جنيهًا للشراء و48.60 جنيهًا للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي إلى حوالي 48.50 جنيهًا للشراء، و48.60 جنيهًا للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي حوالي 48.50 جنيه مصري للشراء، و48.60 جنيه مصري للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 48.50 عند عملية الشراء، وعند البيع 48.60.

اسعار العملات أمام الجنيه المصري

ورد أن أسعار العملات مقابل الجنيه المصري هي: