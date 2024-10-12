مفاجأة وتراجع ملحوظ .. سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم 12 أكتوبر 2024

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء يعتبر من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تهم العديد من الناس، خصوصاً المسافرين إلى المملكة العربية السعودية أو الذين يتعاملون مع العملة السعودية، كما تشهد السوق السوداء في مصر تقلبات في أسعار الصرف، مما يجعل من الضروري معرفة أحدث التحديثات اليومية، لذلك سوف نوضح ذلك في مقالنا هذا.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم

بصفة عامة، يمكننا أن نلاحظ تقلبات في سعر الريال السعودي في السوق السوداء بناء على عوامل الطلب والعرض، ومن الضروري دائماً التعامل مع مكاتب صرافة موثوقة لتفادي أي مشكلات، وفي الأسطر التالية، نقدم لكم قائمة بأحدث تحديثات أسعار الصرف التي تم تسجيلها اليوم.

1 ريال سعودي: يقدر بـ 13 جنيه مصري.

5 ريالات سعودية: يقدر بـ 65 جنيه مصري.

10 ريالات سعودية: يقدر بـ 130 جنيه مصري.

25 ريال سعودي: يقدر بـ 325 جنيه مصري

50 ريال سعودي: يقدر بـ 650 جنيه مصري.

100 ريال سعودي: يقدر بـ 1300 جنيه مصري.

500 ريال سعودي: يقدر بـ 6500 جنيه مصري.

اسعار الريال السعودي في البنوك المصرية

من جانب آخر، ذكر أن أسعار الصرف في البنوك المصرية تختلف عن تلك في السوق الموازية، وتعتبر أكثر استقرارًا، إليكم أسعار الصرف في بعض البنوك الرئيسية: