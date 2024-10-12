خزني النهاردة .. جدول اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 2024 السبت الموافق 12 أكتوبر

جدول أسعار الخضروات والفواكه اليوم يعتبر موضوعاً مهماً بالنسبة للمستهلكين، بسبب تأثيره المباشر على ميزانية الأسر اليومية، ومع تقلب الأسعار الناتج عن عوامل العرض والطلب الموسمي، يبحث الكثير من الأفراد والتجار يومياً عن آخر التحديثات لضمان الحصول على أفضل العروض.

جدول اسعار الخضروات والفاكهة اليوم

إليكم قائمة بأسعار الخضروات اليوم في الأسواق المصرية:

الطماطم: من 14 إلى 20 جنيه للكيلو.

البطاطس: من 10 إلى 18 جنيه للكيلو.

البصل: من 7 إلى 11 جنيه للكيلو.

الكوسة: من 7 إلى 15 جنيه للكيلو.

الجزر بدون أوراق: يتراوح سعر الكيلو ما بين 20 إلى 30 جنيه.

الفاصوليا: من 25 إلى 40 جنيه للكيلو.

الباذنجان المحلي: يتراوح سعره بين 4.5 و 8.5 جنيه لكل كيلو.

الباذنجان الرومي: يتراوح سعره من 5 إلى 8 جنيهات لكل كيلوغرام.

الباذنجان الأبيض: يتراوح سعره بين 5 و 9 جنيهات للكيلو.

الفلفل الرومي المحلي: يتراوح سعره بين 10 و14 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل الرومي في البيوت المحمية يتراوح بين 10 إلى 14 جنيه للكيلو.

الفلفل الحار المحلي: يتراوح سعره بين 11 و14 جنيهًا للكيلو.

الفلفل الحار في السوق: يتراوح سعره بين 12 و15 جنيهًا للكيلو.

الفلفل الملون الأصفر والأحمر والبرتقالي يتراوح سعره بين 20 و40 جنيهًا للكيلو.

الملوخية: من 4 إلى 5 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

إليكم أسعار الفواكه اليوم في الأسواق المصرية: